«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
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Ситуация в связи со здоровьем Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева беспокоит азербайджанскую сторону - помощник Президента Азербайджана
Возобновлении занятий в Азербайджане в соответствии с условиями пандемии было крайне важным шагом - депутат
Визит Пашиняна в Карабах показывает, что страна-оккупант не заинтересована в мирном урегулировании конфликта - политолог
Кёнуль Нуруллаева: Призыв Президента Ильхама Алиева должен повысить чувство ответственности у каждого гражданина
PASHA Bank впервые на азербайджанском рынке представил уникальную бизнес-карту с возможностью накопления бонусных миль
Лавров: В документах по решению карабахского конфликта есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость
Лавров: Сформулированы конкретные параметры, которые необходимо согласовать для урегулирования карабахского конфликта
Объем грузоперевозок по железной дороге «Казахстан – Туркменистан - Иран» продолжает набирать обороты
Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества