Центр дезинфекции города Баку объявил тендер
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию заново отстроенного учебного корпуса UNEC
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств в Баку
Лейла Абдуллаева: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы
Президент Ильхам Алиев: Формат трехстороннего военного сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром вызывает у нас обеспокоенность
Президент Ильхам Алиев: Один из вопросов, негативно отразившихся на азербайджано-греческом сотрудничестве, связан с компанией DESFA
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время между Азербайджаном и Грецией фактически нет активных контактов
Президент Ильхам Алиев: Два важных проекта, реализованных нами при поддержке финансовых институтов Японии, являются большим вкладом в нашу энергетическую безопасность
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане (ФОТО)