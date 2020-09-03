«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов
Лента новостей
Министерство: Открытие прямого регулярного авиасообщения Литва-Азербайджан — одно из приоритетных направлений
Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан - депутат (ВИДЕО)
Министр экономики Азербайджана в формате видеоконференции встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории
Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)
Эксклюзив! Как Камелия Иоффе из Азербайджана живет в Израиле: Кому рассказываю - никто не верит... (ФОТО)
В Азербайджане начался прием апелляционных заявлений в связи со вступительными экзаменами по I и IV группам
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отдал дань памяти героизму солдат азербайджанских стрелковых дивизий
Президент ГА ООН: Спецсессия будет способствовать принятию скоординированных ответных мер по борьбе пандемией COVID-19