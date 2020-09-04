Госкомитет отремонтирует дома беженцев в Физулинском районе
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Президент Азербайджана довел до внимания, что во главе всей дипломатии и политики стоят азербайджано-турецкие отношения - депутат
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила в ЕС письмо, разоблачающее коварную политику Армении
Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" провел международную онлайн-конференцию
О фактах заселения оккупированных территорий со стороны Армении следует информировать международные организации — эксперт
Министерство: Открытие прямого регулярного авиасообщения Литва-Азербайджан — одно из приоритетных направлений