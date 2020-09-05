Казахстанская нефтекомпания закупит электроматериалы
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Заявление Президента Азербайджана в присутствии посла Греции — серьезное послание мировому сообществу — депутат
Поддержка Турции со стороны Президента Ильхама Алиева станет образцом единства в тюркском мире — профессор
ГУГДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с разрешением въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с обрушением подъемного крана, названа предварительная причина аварии
Турецкий политолог: Инициатива Анны Акопян по привлечению женщин к военной подготовке в Нагорном Карабахе — провокация
Узбекистан и Австрия готовятся к проведению очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству