Международный морской порт Туркменбаши объявляет тендер на реконструкцию морских нефтеналивных пирсов
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Международный морской порт Туркменбаши объявляет тендер на реконструкцию морских нефтеналивных пирсов
Министерство строительства Туркменистана объявляет тендер на строительство контрольно-пропускных пунктов
Узбекнефтегаз: Для ведения точных данных добычи природного газа цифровизируется месторождение «Кулбешкак»
Отец погибшего азербайджанского военнослужащего: Хотя утрата сына тяжела, быть отцом шехида - гордость!
Госслужбе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу выделены 3,866 миллиона манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автодороге Мардакян-Загульба (ФОТО)
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс в дошкольных учреждениях начнется с 1 октября
В Милли Меджлисе пройдут слушания по исполнению требований закона "Об ограничении использования табачной продукции"
Посол: У Азербайджана и Малайзии имеется огромный потенциал для расширения сотрудничества в ненефтяном секторе