НПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку запчастей
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Количество учащихся, проходящих обучение в традиционном режиме, не ограничивается - Минобразования Азербайджана
В школах будут созданы спецпомещения для временной изоляции заразившихся коронавирусом - минобразования Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено 163 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 171 человек
В Гедабеке и Товузе, в рамках проекта по развитию спорта в селах, школьникам раздали футбольные формы и мячи (ФОТО)
Телеведущая Фируза Джалилова, художник Али Шамси и мировые звезды призывают ходить босиком (ФОТО/ВИДЕО)
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний