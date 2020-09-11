"Узбекнефтегаз" закупит комплект термопара газогенератора
БАКУ /Trend/ - Мубарекское нефтегазодобывающее управление (НГДУ) АО «Узбекнефтегаз» объявляет тендер на приобретение комплекта термопара газогенератора LM-2500 для нужд ГНКС «Кокдумалак», в количестве -2 комплекта.
В один комплект входит 11 единиц термопар.
Тендерные заявки принимаются до 20 сентября 2020 года.
Телефон для получения дополнительной информации: +998(75) 672 46 98.
Электронный адрес: konkursmngdu@gmail.com
(Автор: Клавдия Ромакаева)
Твиттер: @romakayeva
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