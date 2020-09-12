В Гобустане отремонтируют квартиры инвалидов и семей шехидов
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Питер Тейс: ЕС должен незамедлительно предпринять шаги против политики Армении по незаконному заселению Нагорного Карабаха
Грузинский эскперт: Переселение армян из других стран на оккупированные территории Азербайджана противоречит международному праву
ООН должна срочно пресечь переселение армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана - турецкий депутат
Переселение армян из Сирии и Ливана на оккупированные территории Азербайджана перечеркивает все возможности урегулирования конфликта - депутат
Турал Гянджалиев: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана
Армения на протяжении истории осуществила серию этнических чисток против азербайджанского населения - депутат
Хикмет Гаджиев: Армения использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана в качестве вооруженных наемников
Сахиль Бабаев: Трудовой кодекс будет содержать такие понятия как «телеработа», «работа на дистанции»
Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года (ФОТО)
Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву – ливанский историк
Оглашены детали заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса
Оккупационная политика Армении нанесла инфраструктуре образования Азербайджана серьезный ущерб — депутат