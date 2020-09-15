Главздрав Баку объявляет тендер на техобслуживание

Тендеры 15 сентября 2020 17:59 (UTC+04:00)
Главздрав Баку объявляет тендер на техобслуживание
Пособие на ребенка…
Пособие на ребенка…
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Лента новостей
В Гобустанском районе прошли церемонии по случаю 102-й годовщины освобождения Баку (ФОТО) Политика 18:42
Кабмину Азербайджана представлены проекты бюджета на 2021 год Экономика 18:15
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий по некоторым предметам в рамках конкурса по трудоустройству учителей Общество 18:12
В Азербайджане стартовал проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте ИКТ 18:07
С начала 2020 г. в Азербайджане родились 70 390 детей Общество 17:59
Бакинские тайны легендарного "старого азербайджанца" Михаила Жарова. Об этом не написано ни в одном материале! (ФОТО) Культура 17:55
Международный Банк Азербайджана в очередной раз выплатит дивиденды своим акционерам Финансы 17:41
В селе Агдам Товузского района началась реконструкция линий электропередач (ФОТО) Экономика 17:39
Среднемесячная заработная плата в Грузии снизилась на 2,5 процента Грузия 17:34
Российские авиакомпании запросили допуск к регулярным рейсам в Азербайджан Транспорт 17:28
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро снизились Израиль 17:27
В период пандемии в Азербайджане продолжалась реализация инфраструктурных проектов Экономика 17:24
Азербайджан нарастил поставки продукции в Казахстан Бизнес 17:22
Domino's Pizza в Британии наймет 5 тысяч человек для работы в Рождество Европа 17:21
В Азербайджане запускается проект по оздоровлению деятельности донерных Экономика 17:18
Милли Меджлис Азербайджана заслушал отчет парламентского комитета (ФОТО) Политика 17:14
В дошкольных заведениях Азербайджана начинается организация кружков Общество 17:14
В Нью-Мексико нашли мертвыми сотни тысяч перелетных птиц США 17:12
Реализация совместных проектов укрепит экономическое сотрудничество Азербайджана и Ирана — посол Экономика 17:10
В школах Баку учится более 40 тысяч первоклассников Общество 17:10
Казахстан и Россия увеличили экспорт фрикционных материалов в Туркменистан Бизнес 17:09
Освобождение Баку от оккупации — знаменательное событие для Азербайджана и Турции — турецкий историк Политика 16:59
Численность населения Азербайджана продолжает расти Общество 16:54
В Азербайджане завершена выплата пенсий за сентябрь Общество 16:53
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 16:50
В Азербайджане отмечается спад ВВП за первые восемь месяцев 2020 г. Финансы 16:50
В 2021 году Az-Granata выйдет на новый зарубежный рынок Бизнес 16:43
Узбекско-китайское ООО Asia Trans Gas закупит расходомер Тендеры 16:36
Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту рейсов в Минск Узбекистан 16:34
В Азербайджане больше женщин стали выбирать профобразование Общество 16:34
Крупнейшее цементное предприятие Узбекистана раскрыло прибыль за первое полугодие Узбекистан 16:33
Подписан меморандум о взаимопонимании по «Инициативе охраны окружающей среды Каспийского региона» (ФОТО) Энергетика 16:20
Прозвенел школьный звонок: азербайджанские звезды проводили детей в первый класс (ФОТО) Культура 16:17
Турецкий венчурный фонд открыл представительство в Азербайджане (ФОТО) Экономика 16:14
В Азербайджане за сутки выявлено 114 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 138 человек Общество 16:10
Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана закупит наборы-реагенты Тендеры 16:08
МАГАТЭ назвало Иран важным партнером Ядерная программа 16:07
Цены на нефть перешли к уверенному росту Энергетика 16:02
Результат испытаний "Спутник V" на людях старше 70 лет будет в течение полугода Россия 15:58
ВВС Азербайджана и Турции совершили совместные полеты в небе над Гянджой (ФОТО) Политика 15:57
Азербайджан, Афганистан и Туркменистан рассматривают возможность создания парков TIR Транспорт 15:54
МВД Азербайджана обратилось к футбольным болельщикам Общество 15:51
Голландская Stamicarbon готова реализовывать новые проекты с Туркменистаном Бизнес 15:49
В Баку приглашены французские специалисты в связи со сгоревшими автобусами Общество 15:44
Генпрокуратура Азербайджана: Возбуждено уголовное дело в отношении лица, продавшего земельные участки по поддельным документам Общество 15:34
Вениамин Степанович Майоров награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Политика 15:34
Безмолвие посредников ограничивает возможности выбора Азербайджана в деле обеспечения своей территориальной целостности - вице-премьер Политика 15:33
Facebook будет предоставлять пользователям информацию об изменении климата США 15:22
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены около 5500 зараженных Израиль 15:18
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 15:17
АБР прогнозирует 5%-ный спад экономики Грузии в этом году и 4,5%-ный - в следующем Грузия 15:15
Шамиль Айрым: Сегодня, как и 102 года назад, Турция с тем же воодушевлением и верой рядом с Азербайджаном Политика 15:12
Обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи Азербайджана на базе 9-летнего образования Общество 15:08
В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) Общество 15:02
Азербайджан преподает миру уникальный урок толерантности Политика 14:55
В Румынии сдана в эксплуатацию 50-я по счету АЗС под брендом SOCAR (ФОТО) Энергетика 14:41
АБР прогнозирует замедление роста экономики Узбекистана до 0,5% Узбекистан 14:37
Более 10% внешнеторгового оборота Азербайджана пришлось на долю России Бизнес 14:37
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 170 Грузия 14:30
Голландская лицензионно-инновационная компания о сотрудничестве с Туркменистаном Бизнес 14:27
Ассоциации турагентств Азербайджана о ценах отельного обслуживания в регионах Туризм 14:22
В Южной Корее пройдёт мировая премьера азербайджано-французского фильма "Билесувар" (ФОТО) Культура 14:21
AZTA открыла представительства в регионах страны Туризм 14:17
В Азербайджане завершается реконструкция дороги, соединяющей 3 села Транспорт 14:09
Туркменистан изучает влияние Аральского кризиса Туркменистан 14:06
Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 102- й годовщины освобождения Баку Политика 14:05
В Азербайджане сократился спрос на иностранную валюту Финансы 14:02
В Азербайджане возобновилась регистрация учеников и преподавателей в "Виртуальной школе" Общество 13:58
Планируется соединение Ардебильской железной дороги с железной дорогой Азербайджана - посол Экономика 13:54
В Азербайджане будет построена совместная с Ираном ТЭС Энергетика 13:53
Европейское новостное агентство опубликовало интервью Хикмета Гаджиева относительно незаконного заселения Армении Политика 13:52
Завтра в Баку будет дождливо Общество 13:50
ГЭЦ Азербайджана объявил результаты экзамена по способностям по журналистике Общество 13:39
Билл Гейтс считает возможным создание в начале 2021 года нескольких вакцин от COVID-19 США 13:26
Базовые банковские услуги для малоимущих в Азербайджане станут бесплатными Финансы 13:01
В минкультуры Азербайджана новое кадровое назначение Общество 13:01
Турция и Азербайджан решительно настроены бороться за стабильность в регионе - посол Политика 12:57
Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе-августе 2020 г.? Турция 12:54
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) ИКТ 12:49
В Иране сообщили об увеличении производственной мощности нефтехимии Экономика 12:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с началом нового учебного года (ФОТО) Политика 12:45
АБР: Рост ВВП Туркменистана останется неизменным Финансы 12:44
Эмин Амруллаев: Успешное продолжение образовательного процесса будет зависеть от соблюдения правил Общество 12:40
Спецштаб Минэнерго Узбекистана посетил Каракалпакстан Узбекистан 12:33
Авиагрузоперевозки в Азербайджане сократились более чем на 70 % Транспорт 12:32
Азербайджан повысил объём грузоперевозок посредством автотранспорта Транспорт 12:32
Авиасредства ВВС Азербайджана и Турции совершат совместные полеты над городом Гянджа Политика 12:31
В Грузии начали дезинфицировать скверы, улицы и банкоматы Грузия 12:30
Более половины экспорта из Азербайджана приходится на долю частного сектора Бизнес 12:28
В Азербайджане проходит художественный конкурс, посвященный шехиду Самиру Качаеву Культура 12:24
В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО) Политика 12:18
Oracle официально подтвердил сделку с TikTok США 12:16
Уилл Смит предложил пожить в особняке из знаменитого сериала Звёздный мир 12:15
В России за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с 27 июля Россия 12:13
"День знаний" в школьных фотографиях Общество 12:13
Невозможно утонуть в этом неглубоком мире…Литература объединяет Азербайджан и Украину (ФОТО) Культура 12:11
ASE Express об объеме грузоперевозок в период пандемии Экономика 12:10
Банк Израиля рекомендует создать "коронные" патрули для надзора за соблюдением карантина Израиль 12:09
АБР прогнозирует в 2020 г. снижение ВВП Азербайджана Финансы 12:07
ADİF выплатил вкладчикам четырёх закрывшихся банков около 519 млн манатов Экономика 12:03
Все новости