Госагентство занятости Азербайджана совершенствует программу самозанятости
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Обстрелы гражданских объектов со стороны ВС Армении вызывают разрушения и пожары — МЧС Азербайджана (ВИДЕО)
Помощник Президента Азербайджана проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении
Угроза ударить по нефтегазовым трубопроводам Азербайджана — показатель бессилия Армении - полковник-ветеран
Аварцы Азербайджана всецело поддерживают доблестную армию в борьбе с армянскими агрессорами – Расул Чунаев (ФОТО)
Заявления Макрона по нагорно-карабахскому конфликту ставит под сомнение беспристрастность Франции в МГ ОБСЕ - Европейский аналитик
СГБ перехватила радиопереговоры террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана (ВИДЕО)
Русская, американка и татарка - баскетболистки за освобождение Азербайджана от армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан использует свое законное право на самооборону против агрессии Армении — пакистанский сенатор
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция
Корень проблемы заключается в том, что карабахский конфликт не урегулирован на протяжении почти 30 лет - МИД Азербайджана
Закир Гасанов: В случае применения Арменией комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия
Все талыши едины в стремлении освободить Азербайджан от армянских оккупантов – заслуженный артист Балоглан Ашрафов
Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправку в закон о воинской обязанности и военной службе
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)
Парламент Азербайджана утвердил возвращение исторического названия Суговушан освобожденному от оккупации селу Мадагиз
После освобождения наших земель им будут возвращены исторические азербайджанские названия — вице-президент НАНА
Спикер парламента Азербайджана: Недалек тот день, когда будут освобождены и другие оккупированные районы страны
Хикмет Гаджиев: Amnesty International в очередной раз показала, что является выступающей однобоко, предвзято, исходящей из двойных стандартов организацией
Туркменская компания по производству электрического кабеля планирует увеличить объемы выпускаемой продукции