Казахстанская горнорудная компания закупит стройматериалы
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Обстрел мирных жителей Азербайджана – это подлое ведение боевых действий – драматург Владимир Неверов
ВС Армении интенсивно обстреливают Геранбойский, Тертерский, Агдамский, Агджабединский и Физулинский районы - минобороны
Наемники, привлеченные Арменией в карабахский конфликт, превратятся для этой страны в головную боль - Олег Кузнецов на площадке Baku Network
Парвиз Шахбазов обратился к международным энергетическим организациям в связи с военными провокациями Армении
Коллектив Государственного кукольного театра им. Абдуллы Шаига перевел средства в Фонд помощи ВС Азербайджана
США не хотят допустить проблем с поставками азербайджанского газа в Европу из-за карабахского конфликта
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет
Президент Ильхам Алиев в интервью Sky News назвал условия возможных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию
Президент Ильхам Алиев: Люди армянского происхождения в Нагорном Карабахе являются заложниками тамошнего криминального режима
Президент Ильхам Алиев: Мандат посредников заключается не во вмешательстве на местах, а в создании условий для поиска пути урегулирования
Президент Ильхам Алиев: Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам
Президент Ильхам Алиев: Посмотрите интернет, посмотрите документы. И вы увидите, кто говорит правду, а кто лжет
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Азербайджане проживают тысячи армян, а из Армении изгнаны все азербайджанцы
Президент Ильхам Алиев: Наша цель – защитить наш народ, страну и отстоять наше право жить на своей земле
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане есть не только турецкое, но и русское, израильское, белорусское, украинское оружие
Президент Ильхам Алиев: Турция оказывает нам поддержку, но это – политическая, дипломатическая поддержка
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры
Президент Азербайджана: Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество
Президент Ильхам Алиев: Любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя
Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в передаче «The Connect World» телеканала CNN International (ФОТО)
Азербайджанской армии хватило 10 дней, чтобы развеять миф о "сильной армии", созданный армянами за 30 лет
Генпрокуратура добыла важнейшие доказательства участия наемников в военных преступлениях Армении против Азербайджана
В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в Геранбое и Тертере ранены еще два гражданских лица