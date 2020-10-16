"Азеркосмос" объявляет тендер
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Приостановлена работа заведений профобразования, находящихся на оккупированных территориях Азербайджана
Аллахшукюр Пашазаде: Армяне вновь лгут, говоря, что якобы церковь в Шуше обстреляла азербайджанская сторона
Мы молимся за наш Азербайджан, за нашу армию, за то, чтобы оккупированные территории были освобождены - глава Албано-Удинской христианской общины
Азербайджан - это наша Родина и мы хотим скорейшего восстановления справедливости и мира - глава Католической церкви (ФОТО)
Вместо провокаций в Европе Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских земель - Хикмет Гаджиев
Армяне хотели преподнести нагорно-карабахский конфликт как войну между христианами и мусульманами - Аллахшукюр Пашазаде (ФОТО)
Известные актеры обратились к миру на английском языке "Карабах – это Азербайджан!", "Стоп армянской агрессии" (ВИДЕО)
Самир Шарифов проинформировал представителей МВФ и Всемирного банка об очередной армянской провокации
Кортни Австриан: США самым решительным образом осуждают продолжающееся насилие в зоне карабахского конфликта
МИД Азербайджана: Мнение Майкла Помпео не соответствует статусу США как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ
Где бы не находились армяне, у них возникают территориальные претензии - глава общины горских евреев (ФОТО)
Власти Армении осуществляют оккупационную политику под завесой религии - совместное обращение религиозных конфессий (ФОТО)
Ракетный удар Армении по Нахчывану демонстрирует ее намерение расширить географию конфликта - Хикмет Гаджиев
Депутат Севиль Микаилова сообщила об обстрелах мирных азербайджанцев в интервью катарскому телеканалу "Arabi21" (ВИДЕО)
Когда же армяне поймут, что жителям Лос-Анджелеса наплевать на Армению? - американский ведущий (ФОТО)
Турецкая Göknur Gıda реализует в Казахстане крупный инвестпроект в сфере садоводства и переработки фруктов
Обнародован новый список погибших армянских военнослужащих в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана
Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение о применении закона о переименовании Мадагиза в село Суговушан
Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz! Акция в крупнейшем городе Израиля против армянских агрессоров (ВИДЕО,ФОТО)