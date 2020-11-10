Туркменгаз объявляет тендер на закупку химической продукции

Тендеры 10 ноября 2020 14:35 (UTC+04:00)
Туркменгаз объявляет тендер на закупку химической продукции
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В Харькове обстреляно здание Почетного консульства Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
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Осуществлена первая противопожарная операция на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана - МЧС (ВИДЕО)
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