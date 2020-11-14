Минсельхоз Азербайджана объявил тендер
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В отличие от вывозящих весь свой скарб армян, азербайджанцы покидали Кельбаджар в 1993 году едва одетыми зимой, порой босиком (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева восстановил барельеф «Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы» в базилике Собора Святого Петра в Ватикане
Азербайджан доказал свое военное превосходство не только Армении, но и всему миру - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу TRT Arab (ВИДЕО)
Пансионат в бакинском поселке Шаган будет оказывать реабилитационные услуги более 7 тыс. человек в год
Турецкие подрядчики намерены участвовать в строительстве на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях
Оценивается ущерб, причиненный в результате армянской агрессии Тертерскому району Азербайджана (ВИДЕО)
В Генпрокуратуру Польши направлено обращение в связи с расследованием убийства гражданина Азербайджана в этой стране
Оглашены предварительные результаты мониторинга историко-культурных объектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО)
Оценка ущерба гражданским объектам Азербайджана в результате армянской агрессии будет завершена до 10 декабря - Кабмин
Созданы рабочие группы для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Азербайджану в результате армянской агрессии
К оценке ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана будут привлечены международные и местные структуры - помощник Президента
Карабах станет настоящим раем, каким и был до оккупации - директор Сумгайытского театра Мубариз Гамидов
По гражданскому населению и гражданским объектам Азербайджана выпущено свыше 30 тыс. снарядов - помощник Президента