Казахстанская нефтекомпания объявила тендер
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Президент Ильхам Алиев: Армяне называли себя непобедимой армией, воинственным народом, ну и что стало с вашей воинственной армией?
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Агдама от оккупации стало возможным в результате славной военной Победы
EY Азербайджан приглашает предпринимателей участвовать в конкурсе «Предприниматель Года» – крайний срок подачи заявок перенесен до 25 декабря 2020
Необъективная позиция Франции направлена против территориальной целостности Азербайджана - Сахиба Гафарова
Заместитель премьер-министра Узбекистана и глава администрации президента Афганистана обсудили ход многопланового сотрудничества
В числе более 700 памятников культуры, разрушенных армянами за период оккупации, 11 памятников мирового значения - АН Азербайджана
Минуло 29 лет со дня уничтожения армянами "Ми-8" с представителями политической элиты Азербайджана на борту
Освобожденные от оккупации земли Азербайджана обладают большим потенциалом для развития аграрного сектора - академия наук
Армяне, уходя из освобожденных от оккупации районов Азербайджана, оставляют после себя руины - депутат
Каждый раз, предпринимая попытку наступления, армяне несли потери и отступали - раненый в боях офицер