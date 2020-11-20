Госагентство жилищного строительства Азербайджана объявило тендер
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Французская Le Monde пишет об освобождении от армянской оккупации Агдамского района Азербайджана (ФОТО)
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО)
Мы рождаемся и умираем со словами: "Карабах – это Азербайджан!" - уроженец Агдама, заслуженный артист Тайяр Байрамов
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к России в связи с преступлениями Семена Пегова и Семена Багдасарова
Председатель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании поздравил Президента Ильхама Алиева
Армяне хотели уничтожить азербайджанский народ, но сами оказались на грани коллапса – уроженец Агдама, председатель Гильдии продюсеров Мушфиг Хатамов
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Агдамского района (ФОТО)
Счастье, что Карабах освобожден, и наше поколение стало свидетелем этих событий – уроженка Агдама, заслуженная актриса Алмаз Мустафаева
Погибшие от армянской агрессии в населенных пунктах вдали от линии фронта считаются шехидами - Кабмин Азербайджана
Российское телевидение подготовило передачу об азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове (ФОТО/ВИДЕО)
Уроженец Агдама, народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев о выступлении под пулями и мечте о родном крае...
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении армян, поджегших леса на оккупированных территориях
«Лаборатория Касперского»: лишь в одной из шести компаний поощряют инновационные идеи на всех уровнях
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана нормальные отношения с соседними странами, а Армения всем делает замечания
Президент Ильхам Алиев: Если к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами
Президент Ильхам Алиев: Представители стран, которые в первые дни войны хотели угрожать нам, получили наш жесткий ответ
Президент Ильхам Алиев: В Нагорном Карабахе, в том числе на других оккупированных землях, от силы проживали 65 тысяч человек
Президент Ильхам Алиев об Армении: Спусти свой флаг, сложи его, положи в карман и иди живи в составе другой страны
Президент Ильхам Алиев: Ежедневно в Армении арестовывают того или иного лидера оппозиции. Где ты, Совет Европы?
Президент Ильхам Алиев: Армянская армия состоит из воров. Генералы, которые продают тушенку, паек солдата – воры
Переименованы два освобожденных от армянской оккупации села Ходжалинского и Ходжавендского районов Азербайджана
Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении законопроект об учреждении новых орденов и медалей Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев: Армяне называли себя непобедимой армией, воинственным народом, ну и что стало с вашей воинственной армией?
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Агдама от оккупации стало возможным в результате славной военной Победы