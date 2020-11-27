БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришиг" объявило тендер на закупку работ по строительству односводчатой кабельной линии между Шамахинской подстанцией и вновь построенной подстанцией в Шамахинском районе.

Стоимость участия в тендере составляет 1000 манатов по каждому лоту.

Желающие принять участие в опросе предложений должны направить необходимые документы до 16:00 (GMT+4) 4 декабря 2020 года, а свои предложения – до 16:00 (GMT+4) 14 декабря 2020 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится в 16:00 (GMT+4) 15 декабря 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить по контактам:

адрес: город Баку, улица Мирзага Алиева 130;

телефон: (+99412) 440-39-93, (внутренний 2283).

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)