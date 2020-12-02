Государственный налоговый комитет Узбекистана объявляет тендер на оказание ИТ услуг
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Экспортные операции Азербайджана посредством системы "единое окно" за год увеличились более чем на четверть
Cоглашение по Карабаху будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе – Президент Казахстана
Началось строительство сербско-венгерского трубопровода для подключения к «Южному газовому коридору»
В Азербайджане необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина - Адиль Аллахвердиев
Узбекистан и Германия продолжают совместную работу по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС
На площадке Baku Network обсудили нынешнюю ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)
События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ - Путин
Для связи освобожденных от оккупации территорий Азербайджана с другими районами страны будут созданы новые маршруты
МИД Азербайджана прокомментировал информацию о планируемой поездке французских парламентариев в Карабах
Несоблюдение требований карантина в Азербайджане может привести к введению новых ограничений – главный инфекционист