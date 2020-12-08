ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» объявило тендер
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле (ФОТО)
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия
По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена будет называться "8 Ноября"
Правила обращения в Фонд “YAŞAT” для раненых при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов
Лица, контактирующие с больными COVİD-19, пренебрегают правилами самоизоляции – минздрав Азербайджана
В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" для поддержки раненых при защите территориальной целостности страны и семей шехидов - Указ
Президент Ильхам Алиев: Удар баллистическими ракетами со стороны Армении был целенаправленно нанесен в ночное время именно по месту, где жили мирные граждане