ООО "Азерпамбыг" объявляет тендер по строительным работам

Тендеры 9 декабря 2020 15:30 (UTC+04:00)
ООО "Азерпамбыг" объявляет тендер по строительным работам
ЦИК Кыргызстана: Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря
ЦИК Кыргызстана: Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря
Кыргызстан получил 21 тыс. ПЦР-тестов при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ
Кыргызстан получил 21 тыс. ПЦР-тестов при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ
Узбекистан и Великобритания закупили в Туркменистане гидроочищенное дизтопливо
Узбекистан и Великобритания закупили в Туркменистане гидроочищенное дизтопливо
Лента новостей
Оглашен порядок сбора и использования средств Фонда помощи армии Азербайджана Политика 16:49
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных от оккупации территориях мы будет работать с компаниями из дружественных нам стран Политика 16:48
Президент Ильхам Алиев: В скором времени мы завершим последнюю часть Южного газового коридора Политика 16:45
Обнародована активность продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана в ноябре Бизнес 16:34
Парламентский комитет утвердил кандидата на должность председателя Счетной палаты Азербайджана Политика 16:33
Началось изучение вопроса запрета ввоза в Россию томатов и яблок из Азербайджана - Агентство продовольственной безопасности Бизнес 16:30
Грузинская E-Space нацелена на внедрение нового поколения интеллектуальных технологий и инноваций Энергетика 16:27
Инновационный центр Азербайджана купит электрооборудование Экономика 16:22
Шехид - прапорщик ВВ МВД Азербайджана Маис Самедов (ФОТО) Общество 16:18
Представители ООО «Газахский цементный завод» навестили ветеранов войны (ФОТО) Общество 16:17
Забит Самедов в образе Гянджа бека в самом популярном турецком сериале "Kuruluş Osman" (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 16:14
Фонд "YAŞAT" - прекрасная инициатива, служащая единству и солидарности нашего народа - председатель комитета Милли Меджлиса Общество 16:08
Названы реки и озера Азербайджана с нарушенным экобалансом Общество 15:57
Аэропорт в Узбекистане закупит автозапчасти для аэродромных машин Тендеры 15:46
Завершена реконструкция еще одной автомобильной дороги Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Транспорт 15:43
Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой» (ФОТО) Общество 15:42
Грузия увеличила импорт смазочных материалов в месячном исчислении Энергетика 15:41
Развитие сотрудничества между отдельными предприятиями и деловыми организациями Туркменистана и Латвии является приоритетной задачей – МИД Латвии Бизнес 15:36
Это непередаваемые чувства - быть одним из первых азербайджанских исполнителей, чей голос прозвучал в Шуше по прошествии 28 лет оккупации… - Джахангир Гурбанов (ВИДЕО) Социум 15:31
Азербайджанский аналитик о сферах, наиболее подверженных хакерским атакам ИКТ 15:29
Названа стоимость работ, выполненных с начала года трестом госконцерна «Туркменнебит» Энергетика 15:29
Между главами МИД Ирана и Азербайджана состоялась встреча (ФОТО) Политика 15:28
В Азербайджане посредством е-платформы предпринимателям предоставлены кредиты на 145 млн манатов Финансы 15:23
В Туркменистане вводят ограничения на празднования из-за коронавируса Туркменистан 15:21
Обнародованы некоторые нововведения минэнерго Азербайджана в развитии сектора ВИЭ Энергетика 15:19
Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - президент Ирана Хасан Рухани Политика 15:12
Импорт авиационного топлива в Грузию снизился Энергетика 15:07
WTL отмечает возможность Туркменистана получить финансовые выгоды от экспорта попутного нефтяного газа Энергетика 15:05
Электронная коммерция Азербайджана вызывает интерес у иностранных граждан ИКТ 15:01
Азербайджано-иранская граница является границей дружбы - глава МИД Азербайджана Политика 14:56
Иран радуется освобождению оккупированных территорий Азербайджана - Хасан Роухани Политика 14:54
В ноябре в Азербайджане были отклонены 103 заявки на признание дипломов иностранных вузов Общество 14:51
Минтранспорта Азербайджана продлит координацию с рабочей группой ГУАМ еще на год Транспорт 14:51
В Азербайджане выявлено 4403 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 2911 человек Общество 14:45
Привлечение итальянских компаний к восстановительным работам в Карабахе внесет вклад в развитие сотрудничества двух стран Политика 14:41
Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению Политика 14:39
БТК повышает конкурентоспособность Грузии в транспортном коридоре Транспорт 14:37
В Азербайджане разработан электронный банк информации по проектам поддержки развития СМИ Общество 14:33
Российские стройматериалы могут стать драйвером роста экспорта неэнергетических товаров в Азербайджан Строительство 14:30
В Кельбаджаре организован райотдел полиции (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:28
Инвестиции в освобождённые от оккупации земли придадут импульс экономическому росту Азербайджана - глава ЦБА Финансы 14:25
Сотрудники ASCO в 3 квартале 2020 года отработали более 3 млн часов Бизнес 14:22
Центробанк Азербайджана способствует введению однозначных процентных ставок в банках Финансы 14:19
Латвия видит потенциал для сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах Бизнес 14:17
Госкомитет Азербайджана заключил контракт на приобретение единой системы информационного обеспечения Строительство 14:13
Баку-Тбилиси-Карс запущена в двустороннем режиме Транспорт 14:09
Азербайджан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 14:09
Доблестная армия Азербайджана освободила свои территории во главе с Президентом Ильхамом Алиевым - Реджеп Тайип Эрдоган Турция 14:07
Проект газификации столицы Казахстана реализуют в три этапа до 2023 года Энергетика 14:06
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Ирана (ФОТО) Политика 14:02
«Лаборатория Касперского»: какими будут кибератаки на промышленные предприятия в 2021 году ИКТ 14:02
В Азербайджане в связи с ужесточенным режимом карантина откладывается рассмотрение ряда судебных дел Общество 14:00
Генсеку ООН направлен отчет об использовании Арменией иностранных наемников против Азербайджана во второй Карабахской войне Политика 13:53
В Баку завтра до 8 градусов тепла Общество 13:38
Растет число поездок с целью трудоустройства из Турции в Азербайджан Турция 13:34
Названа сумма валютных сделок, заключенных на бирже Туркменистана в ноябре Финансы 13:28
В Баку состоялись торги по размещению краткосрочных нот Центробанка Финансы 13:27
Финансовый сектор Азербайджана завершит текущий год с хорошими показателями - глава Центробанка Финансы 13:24
За октябрь врачам и немедицинскому персоналу, борющимся с COVID-19 в Азербайджане, выплачены 13,5 млн манатов Общество 13:15
Турция почти на половину сократила экспорт зерновых в Иран Турция 12:45
С начала года выросло количество деловых поездок из Турции в Азербайджан Турция 12:43
Сенат Канады отклонил инициативу проармянских сенаторов "о признании независимости" т.н. "НКР" Политика 12:39
Христианские и исламские памятники, разрушенные в Карабахе в результате армянской агрессии, будут восстановлены - Хикмет Гаджиев Политика 12:38
SOFAZ продлевает срок техобслуживания информационных систем управления Бизнес 12:03
Значительно возрос объем кредитов, выдаваемых общественным организациям в Азербайджане Финансы 11:57
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:54
Завтра в Баку в связи с парадом Победы будет закрыт ряд дорог Общество 11:52
Азербайджанский рынок представляет значительный интерес для российских экспортеров Бизнес 11:38
Нарушители карантина будут привлекаться к административной и уголовной ответственности - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО) Общество 11:33
В Туркменистане вводят в обращение новые банкноты Финансы 11:22
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Иран Политика 11:11
Победа! - Алим Гасымов, Jah Khalib, Натиг Ширинов и Хайям Нисанов о любви к Азербайджану (ВИДЕО) Культура 11:06
Госслужба по вопросам имущества при минэкономики Азербайджана проведёт аукцион Бизнес 10:59
Попечительский совет Фонда “YAŞAT” провел первое заседание (ФОТО) Общество 10:51
Определены меры для развития транспортно-коммуникационного сектора Туркменистана Транспорт 10:45
Познаем наше христианское наследие - Трехсвятительская церковь в Шеки (ВИДЕО) Культура 10:39
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:36
В освобожденный от оккупации Кельбаджар назначен комендант, установлены полицейские посты (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:35
Турция заказала 50 млн доз эффективной китайской вакцины “Sinovac” от COVID-19 Общество 10:32
Золото в Азербайджане дешевеет Финансы 10:30
Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+ Энергетика 10:16
TƏBİB обратился к населению Азербайджана Общество 10:13
В январе-ноябре сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 10:08
Госслужба Азербайджана провела аукцион по приватизации госимущества Бизнес 10:02
Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020-21 гг. Энергетика 10:00
Президент Азербайджана продемонстрировал важность устойчивых дипломатических связей – российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 09:55
Евро и рубль дорожают к манату Финансы 09:42
Китайская вакцина “Sinovac” от коронавируса показала 97-процентную эффективность Общество 09:25
В Азербайджане утвержден список структур, которые будут интегрированы в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление» Политика 09:25
Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем МИД и международного сотрудничества Италии Политика 09:13
Ирак готов подписать с компанией из КНР крупный контракт на поставки нефти Энергетика 08:48
Почти 4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю В мире 08:33
На химзаводе в Индии произошел пожар Другие страны 08:15
Минсвязи готово предоставить гранты, кредиты и инвестиции стартап среде Азербайджана Экономика 08:00
Иран экспортирует в арабские страны товары на сумму более $8,5 млрд Иран 07:50
Туркменистан принял участие в мероприятии высокого уровня ООН Туркменистан 07:46
Парламент Грузии должен до 17 декабря утвердить проект госбюджета на 2021 год Грузия 07:09
729 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:06
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км Россия 07:03
В ВБ заявили, что объемы производства в мире через пару лет вернутся к прежним показателям В мире 06:31
Все новости