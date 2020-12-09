Госконцерн «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции

Тендеры 9 декабря 2020 17:15 (UTC+04:00)
Госконцерн «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции
Немецкий телеканал ZDF показал сюжет об освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана (ВИДЕО)
Немецкий телеканал ZDF показал сюжет об освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана (ВИДЕО)
В Кельбаджаре организован райотдел полиции (ФОТО)
В Кельбаджаре организован райотдел полиции (ФОТО)
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