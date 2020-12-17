ОАО "Азерэнержи" объявило тендер на закупку грузовых автомобилей

Тендеры 17 декабря 2020 10:50 (UTC+04:00)
ОАО "Азерэнержи" объявило тендер на закупку грузовых автомобилей
Пользователи в ряде стран мира сообщают о сбое в работе Facebook
Пользователи в ряде стран мира сообщают о сбое в работе Facebook
МИД Латвии о влиянии COVID-19 на сотрудничество с Туркменистаном
МИД Латвии о влиянии COVID-19 на сотрудничество с Туркменистаном
&quot;Ливерпуль&quot; обыграл &quot;Тоттенхэм&quot; и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии
Лента новостей
В Азербайджане увеличилось производство метанола Бизнес 11:42
Сократился объем турсектора в балансе услуг Азербайджана - Центробанк Финансы 11:41
Сейдинский НПЗ Туркменистана назвал объемы переработанной нефти Энергетика 11:35
Письма главе государства: Ваша дальновидная и мудрая политика, умелое командование подарили нашему народу радость победы Политика 11:33
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21” (ФОТО) Экономика 11:27
Туркменистан и ЕБРР разработают дорожную карту сотрудничества Финансы 11:24
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана выросли Энергетика 11:22
Азербайджанский литературовед выступит на международной конференции в России Культура 11:16
В Азербайджане пассажироперевозки сократились по всем видам транспорта Транспорт 11:08
Видеокадры из села Имамбинаси Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 11:05
После ужесточения карантина пассажиропоток сократился на 40% - Бактрансагентство Общество 11:00
В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов Строительство 10:38
В США число умерших из-за коронавируса за сутки превысило 3,5 тыс. США 10:38
Снижена допустимая скорость движения на двух магистралях Баку Общество 10:30
Арестован бывший начальник Службы медико-социальной экспертизы и реабилитации Абшеронского района Общество 10:25
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:24
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:09
Азербайджан в десятке стран-реформаторов - Всемирный банк Экономика 10:04
Оборот розничной торговли ИКТ-продукцией в Азербайджане превысил с начала года 286 млн манатов ИКТ 10:01
В Азербайджане увеличилось производство автомобильного бензина Энергетика 09:59
С начала года на ПМЖ в Азербайджан прибыли 1396 человек Общество 09:57
Азербайджанская певица стала первой на международном конкурсе Культура 09:53
Запад должен направить основное внимание на поддержку мира в регионе – посол Элин Сулейманов Политика 09:49
Туркменистан и США обсудили гуманитарное сотрудничество Бизнес 09:47
Манат подешевел к евро и стабилен к рублю Финансы 09:45
Организм ряда больных коронавирусом сегодня борется как с вирусом, так и с антибиотиками, гипервитаминозом - предупреждение врача Общество 09:27
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Брюссель Политика 09:04
Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса В мире 08:50
Искусственный интеллект впервые заменил второго пилота на самолете ВВС США США 08:34
В Азербайджане с начала года зафиксирован рост клиринговых операций - Центробанк Азербайджана Финансы 08:00
Boeing наймет 160 пилотов в рамках возобновления эксплуатации самолета 737 MAX В мире 07:49
За прошедший год иранский Мазандаран экспортировал полтонны икры в Европу и Азию Иран 07:23
Что дала Грузии торговля с США? Грузия 07:16
788 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 07:13
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,9 Другие страны 07:04
Пользователи в ряде стран мира сообщают о сбое в работе Facebook В мире 06:47
В Японии из-за снегопадов без электричества остались 9 тыс. домов Другие страны 06:15
Цена биткойна обновила исторический максимум В мире 05:42
МИД Латвии о влиянии COVID-19 на сотрудничество с Туркменистаном Бизнес 05:00
Власти 10 штатов обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook В мире 04:22
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 7 млн Другие страны 03:26
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 02:28
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии Спорт 02:02
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,69 миллона человек Турция 01:48
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Экономика 01:14
Власти Германии планируют начать вакцинацию жителей от коронавируса 27 декабря Европа 00:51
На Землю впервые за 44 года доставлен лунный грунт В мире 00:24
"Аталанта" сыграла вничью с "Ювентусом" Спорт 00:04
В Казахстане отмечается улучшение основных показателей фондового рынка Финансы 00:01
Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Кубке мира по борьбе в Белграде Общество 16 декабря 23:54
Награждение азербайджанских военнослужащих новыми медалями будет продолжено - список наград Общество 16 декабря 23:45
В мире за сутки зарегистрировали более 585 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 16 декабря 23:34
Европарламент утвердил бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы Европа 16 декабря 22:58
Нетаньяху сообщил, что первым в Израиле будет вакцинирован от коронавируса 19 декабря Израиль 16 декабря 22:27
США расширили список санкций по Ирану США 16 декабря 22:03
Аутсорсинговая компания анонсировала новые проекты в области управления человеческими ресурсами Финансы 16 декабря 21:48
"Искусство миниатюры" включено в Репрезентативный список ЮНЕСКО Общество 16 декабря 21:34
Иран и Россия подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей Иран 16 декабря 21:12
Азербайджанский "Праздник граната" включен в Репрезентативный список ЮНЕСКО Общество 16 декабря 21:10
Создается Межведомственная координационная комиссия по внедрению вакцинации от COVID-19 в Грузии Грузия 16 декабря 21:04
Азербайджан сократил экспорт свинца в январе-октябре 2020 года Бизнес 16 декабря 21:00
Долевое участие США в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 16 декабря 21:00
Франция начнет первую фазу вакцинации в конце декабря Европа 16 декабря 20:52
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и госминистром Великобритании Политика 16 декабря 20:45
К оценке работы школ в Азербайджане будут привлекаться и учащиеся Общество 16 декабря 20:43
Заседание Делового совета «Туркменистан–США» Туркменистан 16 декабря 20:35
Для разминирования освобожденных территорий в Азербайджан прибыли еще 136 турецких саперов (ФОТО) Политика 16 декабря 19:37
Старший сержант ВВ МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за освобождение города Шуша Общество 16 декабря 19:21
В Азербайджане в программе "Время урока" представлены учебные материалы по соответствующим темам Общество 16 декабря 19:02
Брат шехида Худаяра Юсифзаде был гостем Diaspor FM Общество 16 декабря 19:00
Огонь, вода и медная труба Тамерлана Махмудова… Удостоенный медали "За Родину", посмертно (ФОТО/ВИДЕО) Социум 16 декабря 18:55
UNEC поднялся на 30 ступеней в Региональном рейтинге QS Общество 16 декабря 18:41
Легенда о Хары-бюльбюль - мужество и непобедимость азербайджанского народа (ВИДЕО) Социум 16 декабря 18:34
EU4Youth проводит в Грузии онлайн-семинар по развитию карьеры для молодежи Грузия 16 декабря 18:26
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой Политика 16 декабря 18:20
Решаются вопросы соцобеспечения и занятости семьи шехида Эльгюна Амирасланова Общество 16 декабря 18:16
В Азербайджане обнародованы показатели в сфере возобновляемой энергетики Энергетика 16 декабря 18:09
В Шеки открыты новые погребальные обычаи древней Албании (ФОТО) Общество 16 декабря 18:07
В Тертере произведен осмотр 3019 объектов, пострадавших в результате армянской агрессии Политика 16 декабря 17:49
Правительство Австрии представило набор новых мер борьбы с терроризмом Европа 16 декабря 17:44
Процесс обмена пленными между Азербайджаном и Арменией продолжается – МИД России Нагорно-карабахский конфликт 16 декабря 17:44
Иран продолжает сокращать импорт химпродуктов из Турции Турция 16 декабря 17:39
Внесена поправка в единую бюджетную классификацию Азербайджана Экономика 16 декабря 17:34
В Азербайджане состоялся аукцион по приватизации пакета акций Бизнес 16 декабря 17:28
На одной из улиц Баку установлен управляемый светофор (ФОТО) Экономика 16 декабря 17:27
Немецкая GIZ обнародовала портфель проектов в Туркменистане Бизнес 16 декабря 17:23
Санкции США против Турции являются проявлением несправедливости и двойных стандартов - Арзу Нагиев Политика 16 декабря 17:17
Четырем производителям Азербайджана разрешено экспортировать томаты в Россию Бизнес 16 декабря 17:08
Азербайджан проведет работы по восстановлению ГЭС в Карабахе Энергетика 16 декабря 16:53
В Ташкенте прошла онлайн-презентация книги азербайджанского политолога "Феномен Амира Тимура" (ФОТО) Культура 16 декабря 16:52
Увеличился объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана Транспорт 16 декабря 16:46
Санкции США нацелены на то, чтобы Турция не развивала оборонную промышленность - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 16 декабря 16:42
В Азербайджане завершилось перечисление пенсий за декабрь Общество 16 декабря 16:24
Номинальные доходы населения Азербайджана сократились Финансы 16 декабря 16:21
Немецкая GIZ раскрывает детали меморандума о взаимопонимании, подписанного с Туркменистаном Бизнес 16 декабря 16:19
Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 16 декабря 16:16
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) Социум 16 декабря 16:16
Карабах - это Азербайджан! Все средства от новой книги для детей будут перечислены в Фонд "YAŞAT" (ФОТО) Культура 16 декабря 16:15
Азербайджанский фильм удостоен двух наград международного кинофестиваля о правах человека (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16 декабря 16:07
Город Шуша в кратчайшие сроки будет обеспечен беспрерывной электроэнергией - ОАО "Азеришыг" (ВИДЕО) Экономика 16 декабря 15:50
Все новости