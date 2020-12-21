ЗАО "AzerGold" объявляет тендер

Тендеры 21 декабря 2020 17:28 (UTC+04:00)
ЗАО "AzerGold" объявляет тендер
Гюльнара Халилова стала представителем International Digital Fashion Week в Азербайджане (ВИДЕО)
Гюльнара Халилова стала представителем International Digital Fashion Week в Азербайджане (ВИДЕО)
В резиденции болгарских монархов представлена коллекция Гюльнары Халиловой &quot;Карабах&quot; (ВИДЕО, ФОТО)
В резиденции болгарских монархов представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" (ВИДЕО, ФОТО)
Гюльнара Халилова представила коллекцию-проект &quot;Карабах – это Азербайджан!&quot; (ВИДЕО, ФОТО)
Гюльнара Халилова представила коллекцию-проект "Карабах – это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Россия останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю Европа 18:19
Visa зафиксировала многократный рост бесконтактных транзакций в Азербайджане Финансы 18:09
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина Бизнес 18:04
Азербайджан сократил импорт сигарет из Грузии Бизнес 18:02
Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению Ядерная программа 18:00
Азербайджан сократил импорт скота из Грузии Бизнес 17:53
Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии снизилась Энергетика 17:47
Минобразования Азербайджана о результатах учеников, столкнувшихся с техническими проблемами во время национального оценивания Общество 17:45
Минобороны Азербайджана предоставило информацию о военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Нагорно-карабахский конфликт 17:44
Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе - Путин Политика 17:39
Казахстан отправил в Узбекистан почти 4 000 автомобилей Hyundai и JAC Узбекистан 17:38
Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог по всем вопросам - Песков Политика 17:36
Больше половины грузов Азербайджана перевезено автомобильным транспортом Транспорт 17:34
Грузия ввела ограничения для лиц, имеющих историю поездок в Великобританию Грузия 17:32
Ингилойец-грузин Исмаил Ирапов был назван в честь героя фильма "Ферйад". Мама, а что ты сделаешь, если я стану шехидом? (ВИДЕО, ФОТО) Социум 17:32
Госконцерн «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции Тендеры 17:22
Россия обсудит с Азербайджаном вопрос производства вакцины "Спутник V" в стране Общество 17:19
В Азербайджане выявлено 1505 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 3028 человек Общество 17:19
В Нидерландах выявили человека с мутировавшим типом коронавируса Европа 17:15
Объем перевалки транзитных грузов морским транспортом Азербайджана превысил 93% Транспорт 17:07
Хлопкопрядильная фабрика Туркменистана выпустила большой объем продукции Бизнес 17:05
Более половины поступлений госбюджета Азербайджана в 2021 году придется на нефть Финансы 17:02
Грузия сократила импорт цемента из Азербайджана Бизнес 16:58
Предварительные результаты оценки памятников в Шуше - разрушено 11 мечетей Общество 16:57
В Азербайджане увеличится финансирование социально-ориентированных расходов из госбюджета Финансы 16:55
Глава ООО "Бакинская текстильная фабрика" о том, защищают ли от коронавируса изготовленные на дому маски Общество 16:52
В отелях Азербайджана запрещено проводить новогодние мероприятия - агентство по туризму Общество 16:41
МОТ называет конвенции, ратифицированные Туркменистаном Бизнес 16:39
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 16:36
19-летний Алиага Мамедов спас командира, накрыв собой от минометного обстрела: Такой героизм мы видели только в фильмах (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:34
Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана Бизнес 16:18
В 2021 году в приоритете у PASHA Bank будет развитие отрасли кибербезопасности Экономика 16:15
Азербайджан сократил импорт тракторов из Грузии Бизнес 16:06
Около половины поступлений в госбюджет Азербайджана на 2021 год будет сформировано за счет налоговых органов Финансы 15:55
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии Бизнес 15:54
Международный центр мугама приступил к съемкам документально-исследовательских фильмов, посвященных корифеям мугама Культура 15:49
Грузия сократила импорт газа из Азербайджана Энергетика 15:40
Львиная доля добычи нефти в Азербайджане пришлась на АЧГ Энергетика 15:37
В Баку и на Абшероне открылись зимние ярмарки "Из села в город" (ФОТО) Экономика 15:35
TƏBİB внесло ясность в вопрос продажи препаратов, предусмотренных для больных COVİD-19 (ФОТО) Общество 15:30
Азербайджан сократил импорт лекарств из Грузии Бизнес 15:28
Армения обманывала не только Азербайджан, но и международных посредников - депутат Политика 15:25
Обнародован объем добычи нефти с месторождений АЧГ и «Шах-Дениз» с момента ввода в эксплуатацию Энергетика 15:19
В Казахстане запущен завод по производству автобусов, электробусов Yutong Бизнес 15:19
Помощь от “Yeni Hаyat” в размере 1 000 000 манатов для восстановления освобожденных территорий! Общество 15:18
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном сократился Бизнес 15:11
Развитие стартап-экосистемы позволит Азербайджану стать сильным игроком на международном рынке ИКТ 15:09
В ближайшее время будет уточнен суммарный потенциал солнечной энергии в Карабахе Энергетика 15:09
Вырос товарооборот между Туркменистаном и Россией Бизнес 15:01
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об утверждении "Образцового устава публичных юридических лиц" Политика 14:54
В Туркменистане идёт строительство второй очереди водохранилища Туркменистан 14:54
SOCAR открыла еще одну АЗС в Лерике Энергетика 14:49
AzInTelecom запустило новую услугу мониторинга ИТ-инфраструктуры ИКТ 14:47
Видеокадры из села Гараджаллы Джабраильского района Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:47
Artinterview - Рашад Мехтиев отвечает на вопросы (ФОТО) Культура 14:45
Азербайджан увеличил добычу газа на 5% Энергетика 14:38
Предложение Президента Азербайджана "подрядчикам" может превратить обычных стейкхолдеров в активных участников - эксперт Экономика 14:32
АМИ Trend и турецкая Albayrak Media Group создают совместную медиаплатформу (ФОТО) Общество 14:28
Минфин Азербайджана заявил о сохранении стабильности маната Финансы 14:23
Почти все водохранилища в освобожденном Карабахе находятся в аварийном состоянии - академия наук Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 14:21
Незначительная часть компаний достигла цифровой трансформации своей деятельности ИКТ 14:20
Международный Банк Азербайджана пожертвовал в Фонд «YAŞAT» один миллион манатов Общество 14:15
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 14:07
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Культура и духовные богатства Карабаха» Общество 14:07
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) Культура 14:02
Растет трудовая миграция из Турции в Казахстан Бизнес 13:59
В Шуше начал работу первый производственный объект (ФОТО) Бизнес 13:58
Объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил 203 млн баррелей Энергетика 13:54
Предложение банков многократно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:52
В Азербайджане увеличивается финансирование образовательной сферы Финансы 13:52
В Азербайджане увеличивается прожиточный минимум Общество 13:43
Экспорт фармпродукции из Индии в Узбекистан за период пандемии возрос Узбекистан 13:38
Метеорологи предупреждают о похолодании в Азербайджане в ближайшие дни Общество 13:35
Франция начнет кампанию по вакцинации 27 декабря Европа 13:33
В ВОЗ призвали страны остановить распространение мутировавшего коронавируса Европа 13:30
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:28
В Кельбаджаре, Джабраиле, Шуше, Ханкенди будут созданы современные сейсмостанции Общество 13:28
Мальта ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании Европа 13:19
Минфин Азербайджана огласил объём выделенных средств на восстановление освобожденных территорий Финансы 13:14
Продолжаются работы по улучшению обеспечения азербайджанских войск - минобороны (ВИДЕО) Политика 13:07
Сергей Безруков, Константин Райкин, Евгений Князев и Сергей Фролов поздравили Азербайджанский театр со 100-летием (ВИДЕО) Культура 13:04
ГЭЦ Азербайджана расширил возможности электронной услуги для абитуриентов прошлых лет Общество 13:01
Минфин Азербайджана обнародовал объем расходов на оборону и нацбезопасность в 2021 г. Финансы 12:53
В Баку будут доставлены 355 автобусов Neocity (ФОТО) Общество 12:43
Доходы консолидированного бюджета Азербайджана в 2021 году возрастут на 6,6% Финансы 12:37
АБР утвердил проект поддержки стартапов в Азербайджане Финансы 12:32
Главная госслужба Туркменистана объявила тендер на закупку компьютерного оборудования Тендеры 12:25
Российская «Татнефть» расширяет проект с госконцерном «Туркменнебит» Энергетика 12:22
Президент Ильхам Алиев принял советника по нацбезопасности и главу Администрации президента Афганистана Политика 12:18
Азербайджан и Россия обсудили вопросы экономического сотрудничества Экономика 12:15
В 2021 г. Азербайджан планирует экспорт сельхозпродукции в арабские страны Бизнес 12:00
Крупные предприятия нефтегазовой отрасли Казахстана перейдут на наиболее передовые доступные технологии Казахстан 11:59
Планируется ознакомить арабские рынки с азербайджанской продукцией Бизнес 11:59
В Баку школу сменили в этом году до 37 тыс. учащихся Общество 11:59
Минсельхоз Азербайджана и "SİNAM" подписали контракт на закупку оборудования Бизнес 11:54
Изменение тарифов увеличило количество заявок на листинг - Бакинская фондовая биржа Финансы 11:50
«Демирёллары» Туркменистана объявляет тендер на закупку кабеля Тендеры 11:44
В Азербайджане пройдет дополнительное оценивание знаний учащихся Общество 11:43
Голландские друзья Азербайджана (ФОТО) Политика 11:28
В Азербайджане медработникам, участвующим в борьбе с COVID-19, выплачены срочные надбавки Общество 11:26
Все новости