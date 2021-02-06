Дочерняя компания казахстанской "КазМунайГаз" приобретет насосы

Тендеры 6 февраля 2021 10:26 (UTC+04:00)
Дочерняя компания казахстанской "КазМунайГаз" приобретет насосы
УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля
УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО/ВИДЕО)
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прошла встреча с делегацией Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (ФОТО)
В Баку прошла встреча с делегацией Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (ФОТО)
Лента новостей
В Туркменистане созданы потребительские фонды, формируемые за счёт производимых в стране и импортируемых из-за рубежа товаров Бизнес 11:11
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку запчастей Тендеры 11:08
Группа сотрудников МЧС Азербайджана успешно завершила очередные саперные курсы (ФОТО) Азербайджан 11:07
Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более 600 граждан Грузия 11:05
Сельджук Байрактар вручил азербайджанским военнослужащим сертификаты (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:03
Почтовый оператор Казахстана закупит трансформаторы Тендеры 11:03
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти Тендеры 11:01
Минэнерго Азербайджана о привлечении частных инвестиций в сферу электроэнергетики Энергетика 11:00
Недельный обзор информационных технологий и кибербезопасности Азербайджана Экономика 10:51
Руководство АГУНП посетили Дашкесанское железорудное месторождение (ФОТО) Экономика 10:51
Ученые предупредили, что нормативы социальной дистанции работают не всегда Европа 10:46
Казахстанская горнорудная компания закупит запчасти Тендеры 10:35
Казахстанская энергораспределительная компания закупит фильтры Тендеры 10:33
Дочерняя компания казахстанской "КазМунайГаз" приобретет насосы Тендеры 10:26
Послы и военные атташе отправляются в Джебраил и Зангилан - Хикмет Гаджиев Политика 09:57
За первую неделю февраля манат укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 09:56
ЮНЕСКО надеется в ближайшее время направить миссию на освобожденные территории Азербайджана Политика 09:39
В советское время в связи с Низами Гянджеви было сделано много преднамеренных искажений - ученый Общество 09:39
Вакцины также защитят от болезней, вызванных мутировавшими вирусами - TƏBİB Общество 09:30
В Азербайджане может произойти стабилизация в добыче нефти - ЧБТР Энергетика 09:00
В результате нападения на конвой политика в Мьянме погибли 12 человек Другие страны 08:55
УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля Спорт 08:41
Власти США хотят в несколько раз увеличить квоту приема беженцев в нынешнем году США 08:24
Эксперт ВОЗ сообщил, что КНР предоставила полный доступ к объектам для изучения COVID-19 Другие страны 08:01
Фонд развития промышленности планируют создать в Казахстане Казахстан 07:45
Товарооборот Ирана с Китаем в 2020 году упал на 35,3% Экономика 07:30
Qatar Airways в феврале возобновит рейсы в Тбилиси Грузия 07:15
Суд в США подвел итоги последней гонки на выборах в Конгресс США 06:58
Биржи в США завершили день слабым ростом США 06:29
Netflix запустит проекты с семьей Обамы США 05:52
Bloomberg: Apple приостановила переговоры c Hyundai и Kia о производстве электромобиля В мире 05:33
Исследователи выявили гены, определяющие форму лица В мире 05:15
Байден заявил, что Трампа не следует допускать к брифингам разведсообщества США 04:58
Псаки заявила, что США изучают ранее введенные пошлины в отношении ЕС США 04:43
США заявили о поддержке кандидатуры представительницы Нигерии на пост главы ВТО США 04:26
Создано повышающее в 10 раз эффективность вакцин от COVID-19 вещество В мире 04:01
ФБР задержало многодетную мать-одиночку по подозрению в участии в атаке на Капитолий США 03:45
Глава Минздрава ФРГ не исключил появления летом вакцины против коронавируса для детей Европа 03:26
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,40 млн человек Турция 02:39
В Армении вновь произошло землетрясение силой 5 баллов Армения 02:22
Главы МИД "евротройки" и госсекретарь США обсудили иранское ядерное досье Европа 02:01
США намерены принять решение о присутствии войск в Афганистане к середине года США 01:45
Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет Европа 01:28
Меркель назвала "очень хорошим сигналом" речь Байдена по вопросам внешней политики США Европа 01:09
В Словакии продлили режим ЧС на 40 дней Европа 00:47
Байден заявил, что экономика США находится в трудном положении из-за пандемии США 00:21
ВБ назвал пути эффективного реагирования на кризис, вызванный COVID-19 в Туркменистане Финансы 00:01
В мире за сутки выявили более 355 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 5 февраля 23:51
В 2021 году Нацбанк Кыргызстана дважды вышел с интервенцией Кыргызстан 5 февраля 23:35
Денежная ликвидность в Иране выросла на 26,6% Экономика 5 февраля 23:27
Национальный банк Грузии снова оставил ставку рефинансирования на уровне 8% Грузия 5 февраля 23:18
В ВОЗ сообщили, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются Другие страны 5 февраля 23:11
В Бельгии незначительно смягчили карантин Европа 5 февраля 22:49
Белый дом: сроки возвращения США к ядерной сделке с Ираном зависят от Тегерана США 5 февраля 22:22
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения на освобожденные территории Азербайджана Политика 5 февраля 22:14
Об исполнении доходов и расходов госбюджета Азербайджана в 2020 году Экономика 5 февраля 22:07
Землетрясение в Армении - толчки ощущались и в Азербайджане Происшествия 5 февраля 21:55
Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся В мире 5 февраля 21:41
Экспорт икры из иранского Мазандарана увеличился на 15% Экономика 5 февраля 21:25
Эксперты ВОЗ завершают работу в Китае Другие страны 5 февраля 21:19
Грузия и Южная Корея подписали соглашение о воздушном сообщении Грузия 5 февраля 21:15
На развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана привлекут $2,5 млрд — Абдулла Арипов Узбекистан 5 февраля 21:11
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) Политика 5 февраля 21:06
Хочу вернуться к боевым товарищам – военнослужащий, взятый Фондом YAŞAT на попечение Общество 5 февраля 20:45
В бюджетных организациях выявлены необоснованные расходы на 89,24 млн манатов – Минфин Азербайджана Экономика 5 февраля 20:30
Начата подготовка проекта государственного бюджета на 2022 год – Минфин Азербайджана Экономика 5 февраля 20:27
В Азербайджане переход глобальной рецессии в острую фазу был пресечен – Минфин Экономика 5 февраля 20:22
По индексу покупательной способности пенсий Азербайджан лидирует среди стран СНГ (ФОТО) Общество 5 февраля 20:02
В Азербайджане страховая часть трудовых пенсий увеличена на 2,8% Общество 5 февраля 19:59
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) Политика 5 февраля 19:56
Очередной рост пенсий в Азербайджане охватит 93 % пенсионеров Экономика 5 февраля 19:49
Число азербайджанских предприятий, которым разрешен экспорт томатов в Россию, достигло 51 Экономика 5 февраля 18:55
В сталелитейном цехе в Баку произошел взрыв (ВИДЕО) Происшествия 5 февраля 18:38
Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана - посол Политика 5 февраля 18:15
Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Грузией Политика 5 февраля 18:08
ОАО "Азерсу" разработало программное обеспечение для определения расхода воды в механических счетчиках Экономика 5 февраля 18:05
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО/ВИДЕО) Интервью 5 февраля 18:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий Политика 5 февраля 18:00
В Баку прошла встреча с делегацией Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (ФОТО) Социум 5 февраля 18:00
На территории Азербайджана дует порывистый западный ветер Общество 5 февраля 18:00
Правильный ответ на экономию водоснабжения – посудомоечные машины от Samsung Общество 5 февраля 18:00
SOFAZ обнародовал объемы поступлений с крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Энергетика 5 февраля 17:56
В ООН рассказали, от чего зависит возрождение туризма в мире США 5 февраля 17:53
В Азербайджане определяется статус спецпредставителя Президента Политика 5 февраля 17:48
Евростат назвал объемы импорта нефтепродуктов из Туркменистана Бизнес 5 февраля 17:48
В Баку обсудили вопрос организации дистанционного обучения Общество 5 февраля 17:45
Предприниматели в сфере электронной коммерции получат поддержку от Международного Банка Азербайджана Экономика 5 февраля 17:42
В Азербайджане еще 329 человек вылечились от COVID-19, выявлено 138 новых случаев заражения Общество 5 февраля 17:40
AZAL закупит масла для транспортных средств и спецтехники Тендеры 5 февраля 17:38
Азербайджанский тренер по художественной гимнастике будет тренировать сборную Египта (ФОТО) Общество 5 февраля 17:36
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры с Зимних учений 2021 (ВИДЕО) Политика 5 февраля 17:35
Посол Азербайджана отказался от участия в заседании парламентского комитета Нидерландов Политика 5 февраля 17:34
В Азербайджане полиэтиленовые пакеты на объектах торговли и общепита будут платными Общество 5 февраля 17:34
Возрождение Карабаха усилит роль Азербайджана как регионального центра - министр экономики Финансы 5 февраля 17:24
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку оборудования Тендеры 5 февраля 17:19
Задача Мониторингового центра - положить конец столкновениям в Карабахе - турецкий офицер Политика 5 февраля 17:12
Сальдо торгового баланса Азербайджана с Турцией за 2020 г. превысило $1 млрд Бизнес 5 февраля 17:08
Фонд “YAŞAT” учитывает желания военнослужащих лечиться в частных клиниках Общество 5 февраля 17:08
Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей в 2020 году незначительно выросли Бизнес 5 февраля 17:04
В Мониторинговом центре в Агдаме осуществляется круглосуточный контроль - российский полковник Политика 5 февраля 17:01
Все новости