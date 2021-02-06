Казахстанская энергораспределительная компания закупит фильтры
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В Туркменистане созданы потребительские фонды, формируемые за счёт производимых в стране и импортируемых из-за рубежа товаров
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения на освобожденные территории Азербайджана
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО)
ОАО "Азерсу" разработало программное обеспечение для определения расхода воды в механических счетчиках
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО/ВИДЕО)
Предприниматели в сфере электронной коммерции получат поддержку от Международного Банка Азербайджана