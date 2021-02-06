Управление эксплуатации Самур-Абшеронского канала объявляет тендер на приобретение стройматериалов

Тендеры 6 февраля 2021 15:07 (UTC+04:00)
Управление эксплуатации Самур-Абшеронского канала объявляет тендер на приобретение стройматериалов
Продолжается реконструкция автодороги Огуз - Шеки - агентство автомобильных дорог (ФОТО)
Продолжается реконструкция автодороги Огуз - Шеки - агентство автомобильных дорог (ФОТО)
Туркменистан обнародовал производственную статистику по строительным работам за 2020 год
Туркменистан обнародовал производственную статистику по строительным работам за 2020 год
Завершена реконструкция одного из участков автомобильной дороги Гобустанского района (ФОТО)
Завершена реконструкция одного из участков автомобильной дороги Гобустанского района (ФОТО)
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