Узбекско-корейское СП объявило тендер на проверку расходомеров
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Защита вычислительной инфраструктуры занимает особое место с точки зрения безопасности - азербайджанская ИТ-компания
Командующий ракетно-артиллерийскими войсками ВС Азербайджана об операции по освобождению города Шуша – репортаж Trend TV
PASHA Bank расширил линейку онлайн бизнес-кредитов для малого и среднего бизнеса и снизил процентные ставки!
Представители СМИ пообедали с военнослужащими ракетно-артиллерийских войск ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
SIF Азербайджана в 2020 году через электронную кредитную платформу гарантировал кредиты на сумму 148 млн манатов
Представители СМИ понаблюдали за выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями ВС Азербайджана практических задач - репортаж Trend TV
Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2021 году предоставит льготные кредиты на 130 млн манатов
Президент Ильхам Алиев принял госминистра Великобритании по делам европейского соседства и Америки (ФОТО)
МВД Азербайджана предостерегает граждан от поездок на освобожденные территории из-за сохраняющейся минной угрозы (ВИДЕО)
II Карабахская война: Преступления Армении и текущая ситуация в регионе – французская газета Lagazetteaz.fr
За период после завершения войны в результате подрыва мин погибли 14 человек - генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО)
Приоритетная задача Азербайджана при реализации "умных" проектов на освобожденных территориях - применение "зеленых" технологий
Пандемия обнажила множество проблем информационной безопасности - представитель Kaspersky в Азербайджане (Интервью)
Реализация "умных" проектов позволит Азербайджану раскрыть экономический потенциал освобожденных регионов страны
Стройсектор Азербайджана в 2021 г. может продемонстрировать положительные показатели благодаря инвестициям в Карабах - ЧБТР