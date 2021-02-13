Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана привлечет услуги по аренде автомобилей
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Азербайджан заинтересован в активном притоке инвестиций из дружественных стран в рамках восстановления освобожденных территорий - газета Azernews
Азербайджан и учреждение Международного дня тюркского языка: Алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа
Эвакуация и экстренное спасение музейных коллекций и ценностей – опыт Азербайджана представлен мировой общественности (ФОТО)
Народный банк Китая выступает за развитие сотрудничества с МФЦА, в том числе в области «зеленых финансов»
Вакцина самое эффективное оружие – работающий в Турции азербайджанский специалист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
Национальный депозитный центр Азербайджана расширяет операционные связи с рядом иностранных организаций
С начала года стоимость реализованной продукции в сетях розничной торговли в Азербайджане сократилась
Сумма компенсаций по застрахованным вкладам в закрывшихся азербайджанских банках превышает 622 млн манатов