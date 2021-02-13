Управление Приморского бульвара Баку объявило тендер на закупку стройматериалов
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Один из самых харизматичных актеров Пярвиз Мамедрзаев отмечает юбилей: Без единого произнесенного слова… (ФОТО)
Казахстан, Узбекистан рассматривают возможность строительства высокоскоростной магистрали между странами
Азербайджан заинтересован в активном притоке инвестиций из дружественных стран в рамках восстановления освобожденных территорий - газета Azernews
Азербайджан и учреждение Международного дня тюркского языка: Алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа
Эвакуация и экстренное спасение музейных коллекций и ценностей – опыт Азербайджана представлен мировой общественности (ФОТО)