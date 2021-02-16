Узбекско-корейское СП продлило тендер на приобретение запчастей
Лента новостей
Игорь Коротченко о войне в Карабахе, роли Ильхама Алиева в истории и армянской истерике - интервью Trend TV (ВИДЕО)
Изгнанные из своих домов во время Первой Карабахской войны азербайджанцы надеются вернуться домой - Wall Street Journal
Обновленные данные Fitch - отличный индикатор, отражающий устойчивость нашей стратегии - премьер Грузии
Национальная политика Азербайджана в области вакцинации основана на рекомендациях ВОЗ – глава представительства
Некоторые богатые государства закупают вдвое больше вакцин, чем требуется – помощник Президента Азербайджана
Эйюб Гулиев: Для нас это настоящий вызов – театр закрывался, пожалуй, только после пожара в 1985 году (ФОТО)
Азербайджан стремится поделиться собственным опытом борьбы с пандемией с другими странами - Хикмет Гаджиев
Важным вопросом является возможность помочь бедным и развивающимся странам получить необходимую долю вакцины - Хикмет Гаджиев
Субъекты малого и среднего предпринимательства займут важную позицию в формировании ВВП Азербайджана - Микаил Джаббаров
Витающие в реваншистских грезах должны сделать вывод из победы Азербайджана – глава парламентского комитета
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на капремонт офиса в жилом комплексе
Президент Ильхам Алиев: Как Верховный главнокомандующий Победоносной армии я поднял флаг Азербайджана