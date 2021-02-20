Казахстанское угледобывающее предприятие закупит электроэнергию
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Разрушенные во время войны школы восстанавливаются в еще лучшем виде, чем раньше - минобразования Азербайджана
Обсуждены перспективы будущего сотрудничества между институтом омбудсмена и Верховным комиссариатом ООН по правам человека
Музеи под открытым небом на освобожденных территориях Азербайджана будут иметь большое историческое значение – эксперт
Видя разрушенные дома на освобожденных территориях, чувствуешь себя очень плохо - житель Губадлинского района (ВИДЕО)
На заседании Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрено свыше 100 обращений
Сотрудничество тюркоязычных стран в области метеорологии должно стать более интенсивным – Минэкологии Азербайджана
Депутат Милли Меджлиса предлагает создать молодежные группы в связи с восстановительными работами на освобожденных землях
В Анкаре проходит заседание Азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (ФОТО)
Эффективность турецкого вооружения была наглядно продемонстрирована в карабахской войне – минобороны Турции
Азербайджанские и российские эксперты: завершение Карабахского конфликта открывает новые возможности для региона (ВИДЕО)
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО)