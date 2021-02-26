ЗАО "AzerGold" объявляет тендер

Тендеры 26 февраля 2021 18:05 (UTC+04:00)
ЗАО "AzerGold" объявляет тендер
Российские и Туркменские организации рассматривают сотрудничество в строительстве и электрификации ж/д в Туркменистане
Российские и Туркменские организации рассматривают сотрудничество в строительстве и электрификации ж/д в Туркменистане
ASCO получила международный сертификат в области применения специализированного ПО
ASCO получила международный сертификат в области применения специализированного ПО
Туркменистан получит новый самолёт Boeing 777-200LR в первом квартале года
Туркменистан получит новый самолёт Boeing 777-200LR в первом квартале года
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Ограничен импорт мяса птицы в Азербайджан из эстонского уезда Общество 19:07
Армяне убили мою беременную двоюродную сестру – живая свидетельница Ходжалинского геноцида Общество 19:02
Азербайджан надеется внедрить новые идеи в регион с помощью ОБСЕ - Турал Гянджалиев Политика 18:36
Эта пресс-конференция стала очередной блестящей победой Азербайджана на международной информационной арене - помощник Президента Политика 18:28
Азербайджанские волонтеры выступили с заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 18:09
Молитва Всевышнему – реквием по жертвам Ходжалинского геноцида (ВИДЕО) Культура 18:08
В 2020 году в Азербайджане свыше чем на 15% выросло число пользователей соцсетей ИКТ 18:00
ОЭСР углубила сотрудничество с Грузией в 2020 году Энергетика 18:00
Что такое печаль? Участница "Евровидения" посвятила проект памяти шехидов (ВИДЕО) Социум 17:56
ЦБ Азербайджана выставляет на аукцион краткосрочные ноты на сумму 150 млн манатов Финансы 17:55
ЕС принял решение утвердить свою первую военную концепцию к марту 2022 года Европа 17:53
Экспорт фруктов и овощей из Азербайджана с начала года превысил $37 млн. Бизнес 17:53
Все армянские военнопленные возвращены Армении - Турал Гянджалиев Политика 17:52
В Национальной академии наук Азербайджана могут быть созданы виртуальные лаборатории Общество 17:50
Только тесное сотрудничество может способствовать демилитаризации региона Южного Кавказа – председатель комитета Милли Меджлиса Политика 17:50
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность и Армения, а также все остальные страны должны смириться и считаться с этой реальностью Политика 17:45
Беларусь произвела первые партии вакцины "Спутник V" Россия 17:45
Президент Ильхам Алиев: Мы отомстили за жертв Ходжалы на поле боя Политика 17:41
Президент Ильхам Алиев: Сейчас весь мир видит и знает, что в конце ХХ века азербайджанский народ подвергся геноциду Политика 17:37
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, виновны в этом прежние и нынешние руководители Политика 17:35
Презентован сайт www.khojalytoday.com, разработанный при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:18
В Азербайджане наблюдается рост объема ВВП в ненефтяном секторе Финансы 17:17
Теперь TikTok доступней с Azercell! ИКТ 17:15
В Азербайджане растет число электронных регистраций субъектов предпринимательства Экономика 17:09
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии Энергетика 17:05
Китай исчерпал мощности для хранения нефти Другие страны 17:04
В январе 2021 г. зафиксирован рост экспорта чая и кофе из Азербайджана Бизнес 16:56
Казахстан и Азербайджан договорились о бурении скважин буровой установкой Satti Экономика 16:55
«Туркменхимия» продлевает тендер на строительство заводов по производству йода и брома Тендеры 16:51
От Ходжалы до Ходжалы… - смотреть в будущее через призму прошлого (ВИДЕО) Социум 16:48
В Грузии сокращается регистрация новых предприятий Бизнес 16:48
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 16:48
FAO определила стратегию здорового и продуктивного животноводства в Европе и Центральной Азии Бизнес 16:47
Всемирный банк готов изучить новые возможности для участия в энергетическом секторе Азербайджана Энергетика 16:46
Трио азербайджанских женщин стали звездами Копенгагена (ФОТО) Культура 16:45
Филиал КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на закупку труб и запчастей Тендеры 16:38
ВБ и IFC реализуют 2 проекта техпомощи в энергетическом секторе Азербайджана Энергетика 16:36
Туркменистан ведет поисково-буровые работы на месторождениях в Прикаспийском регионе Энергетика 16:32
США многократно увеличили импорт азербайджанской продукции Бизнес 16:30
AzerGold и BUZ Consulting подписали контракт на приобретение лицензий Microsoft ИКТ 16:27
ТЭС в Узбекистане объявила тендер на строительство парогазовой установки Тендеры 16:26
Члены общеcтвенного объединения "Матери Сребреницы" побывали в Агдаме (ФОТО) Общество 16:24
Госагентство Азербайджана объявляет тендер на разработку электронной системы Тендеры 16:18
Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора Казахстана холдингом «Байтерек» вырос на 21% Бизнес 16:13
В Сеуле проводятся акции в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" (ФОТО) Политика 16:10
Северная Македония о финансировании проекта для подключения к «Южному газовому коридору» Энергетика 16:09
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 16:07
Португальская кинокомпания сняла фильм "STORY of KHOJALI" (ВИДЕО) Азербайджан 15:58
В Азербайджане 180 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 219 новых случаев заражения Общество 15:55
Прогноз по рейтингам ОАО «Муганбанк» пересмотрен и изменен с «Негативного» нв «Стабильный» Экономика 15:50
Пакистанские авиалинии запросили разрешение на регулярные рейсы в Ташкент Узбекистан 15:47
Комиссия по помилованию Азербайджана рассмотрела свыше 350 обращений Политика 15:47
Российские и Туркменские организации рассматривают сотрудничество в строительстве и электрификации ж/д в Туркменистане Транспорт 15:34
Руководство Минобороны Азербайджана посетило памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО) Общество 15:33
Мы впервые отмечаем годовщину Ходжалинской трагедии с гордо поднятой головой – ученый Политика 15:31
За преступления против азербайджанского народа в розыск объявлены 304 человека - генпрокурор Политика 15:26
Президент Азербайджана на длившейся более 4 часов пресс-конференции ответил на около 50 вопросов 35 медиа структур Политика 15:22
От главной задачи в Карабахе ничего не должно нас отводить, иначе мы просто сорвем ее реализацию – Мария Захарова Политика 15:19
Карабах в музыке скрипки и пианино всемирно известного музыканта из Израиля (ВИДЕО) Культура 15:13
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) Культура 15:10
Общественность Азербайджана чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15:09
Необходимо разобраться в причинах и найти виновников трагедии в Ходжалы – российский политолог Политика 15:03
Состоялись узбекско-шведские политические консультации Узбекистан 14:57
Около 75% обязательств азербайджанских банков в январе 2021 г. пришлось на депозиты Финансы 14:53
Международный суд должен признать Ходжалинский геноцид – политолог Политика 14:53
В 2020 году объемы экспорта ульяновской продукции в Азербайджан выросли почти на 50% Бизнес 14:52
Несмотря на события в Армении, нужно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху – Песков Армения 14:40
Состояние Илона Маска снизилось почти на $14 млрд за сутки США 14:39
ASCO получила международный сертификат в области применения специализированного ПО Экономика 14:37
Кампания "Справедливость к Ходжалы!" проводит в Берлине информационную акцию (ФОТО) Политика 14:35
Азербайджан совместно с Турцией сформирует будущее игровой индустрии стран ИКТ 14:32
Свидетельница событий в Ходжалы поделилась воспоминаниями Политика 14:30
В январе этого года экономика Грузии сократилась Бизнес 14:28
В ближайшие дни погода в Азербайджане вновь ухудшится Общество 14:25
Рост уникальных вредоносных ПО делает кибербезопасность как никогда актуальной - "Лаборатория Касперского" ИКТ 14:20
Президент Евросовета посетит Грузию Грузия 14:20
Банковский сектор Азербайджана завершил январь 2021 г. с прибылью Финансы 14:10
В Азербайджане вырос объем ипотечных кредитов в абсолютном значении Финансы 14:06
В армии Азербайджана проведены мероприятия в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:04
В январе 2021 г. текущий портфель проектов ЕБРР в Азербайджане превысил €1 млрд Финансы 14:03
В 2020 году Испания сократила закупки нефти у Азербайджана Энергетика 14:01
Узбекистан принимает меры для развития рыночных механизмов в электроэнергетике Энергетика 13:58
Туркменистан получит новый самолёт Boeing 777-200LR в первом квартале года Транспорт 13:55
Азербайджанская маркетинговая платформа планирует стать региональным игроком ИКТ 13:55
Туркменистан продлил срок приостановки авиарейсов Транспорт 13:48
Армяне уничтожили фактически все религиозные и исторические памятники на некогда оккупированных территориях - госкомитет Азербайджана Общество 13:44
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла Общество 13:39
Геноцид в Ходжалы останется в истории как самая жестокая резня – Севиль Микаилова Политика 13:38
Мы чтим память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году - посол США в Азербайджане Политика 13:29
Нефтегазовая корпорация Грузии обнародовала объем добычи нефти в стране Энергетика 13:14
Ежегодно 26 февраля первый урок во всех учебных заведениях посвящается Ходжалинскому геноциду - министр образования Азербайджана Общество 13:10
Состояние министра Азада Рагимова улучшается - замминистра Общество 13:01
Чту память азербайджанских братьев и сестер, безжалостно убитых в Ходжалы - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 12:58
Первые экспонаты фонда Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана и Музея Победы (ФОТО) Социум 12:53
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Общество 12:46
Кровь людей, погибших за освобождение азербайджанских земель, отмщена – Али Ахмедов Политика 12:44
В Казахстане аккредитован новый посол Туркменистана Бизнес 12:39
Крик Ходжалы! Литературно-художественная и музыкальная композиция (ВИДЕО,ФОТО) Культура 12:36
Железнодорожная линия Ляки-Габала готова к сдаче в эксплуатацию - Джавид Гурбанов Экономика 12:32
Агрессия в отношении мирных жителей говорит только о слабости совершившего ее – российский эксперт о Ходжалинском геноциде Политика 12:30
Все новости