ИВ Гахского района объявила тендер

Тендеры 6 марта 2021 15:15 (UTC+04:00)
ИВ Гахского района объявила тендер
В этом году в Иране будет поставлен рекорд по производству автомобильных шин
В этом году в Иране будет поставлен рекорд по производству автомобильных шин
Экспорт из Ирана за последние 11 месяцев составил 31,2 млрд долларов
Экспорт из Ирана за последние 11 месяцев составил 31,2 млрд долларов
Иран экспортировал в Россию товаров в 2020 году на 105% больше, чем в 2019 году
Иран экспортировал в Россию товаров в 2020 году на 105% больше, чем в 2019 году
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