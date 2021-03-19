ОАО "Азеришиг" объявило тендер
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К вопросу о международных террористах в Карабахе: хотели найти на стороне Азербайджана, а уличили в рядах Армении (ВИДЕО)
Никакая страна не может предотвратить распространение британского штамма COVID-19 – помощник Президента Азербайджана
Состоялась 16-я конференция Военно-научного общества курсантов Азербайджанского высшего военного училища
В Азербайджане постепенно устраняется влияние совокупного спроса и экономической активности на инфляцию
Министр экономики Азербайджана назвал стратегические цели Фонда развития предпринимательства на 2021-23 гг.
Поездки Президента Ильхама Алиева на азербайджанские территории не могут быть темой комментариев МИД Армении
Лица AccessBank: Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений: «Сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции» (ФОТО)
Благодаря единству народа, армии и государства на освобожденных территориях развевается азербайджанский флаг - министр
При совместной организации Фонда YAŞAT и сети супермаркетов Bravo семьям шехидов и тяжелораненым ветеранам войны передаются гостинцы по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Сотрудники минобороны и Военной прокуратуры Азербайджана посетили воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)