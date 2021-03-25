Узбекское агентство объявило тендер на строительство скважин

БАКУ /Trend/ - Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения в Узбекистане объявляет тендер на строительство скважин вертикального дренажа на территории Бешарикского и Риштанского районов Ферганской области.

Срок действия конкурсных предложений составляет 90 дней c последней даты подачи конкурсных предложений.

Тендерные заявки принимаются в срок до 18:00 (GMT +5) 20 апреля 2021 года.

Телефон для получения дополнительной информации: (+998 71) 241-33-30.

Электронный адрес: [email protected]

Адрес: Узбекистан, город Ташкент, 100000, улица Лабзак, 1 «А», 1-ый этаж.

Тел./факс: (+998 71) 241-33-30.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

Твиттер: @romakayeva