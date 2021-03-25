Узбекское агентство объявило тендер на строительство скважин
БАКУ /Trend/ - Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения в Узбекистане объявляет тендер на строительство скважин вертикального дренажа на территории Бешарикского и Риштанского районов Ферганской области.
Срок действия конкурсных предложений составляет 90 дней c последней даты подачи конкурсных предложений.
Тендерные заявки принимаются в срок до 18:00 (GMT +5) 20 апреля 2021 года.
Телефон для получения дополнительной информации: (+998 71) 241-33-30.
Электронный адрес: [email protected]
Адрес: Узбекистан, город Ташкент, 100000, улица Лабзак, 1 «А», 1-ый этаж.
Тел./факс: (+998 71) 241-33-30.
(Автор: Клавдия Ромакаева)
Твиттер: @romakayeva
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