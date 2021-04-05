ИВ Агстафинского района объявила тендер на привлечение работ по благоустройству
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Международный Банк Азербайджана представит свои проекты на форуме «Baku Transit Forum 2021: Smart City»
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством
Объекты армянской армии, уничтоженные ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Отныне мы не можем проводить мелиоративные меры, как говорится, дедовскими методами
Президент Ильхам Алиев: Как центральные исполнительные органы, так и местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, словно сговорившись, бессовестно пользовались водой
Президент Ильхам Алиев: Водохранилище Тахтакерпю является важным инфраструктурным объектом для обеспечения Баку питьевой водой
Азербайджан может обеспечить автомобильные грузоперевозки в направлении России и Ирана - российский эксперт
Достигнута договоренность о встречах представителей Ульяновской области с бизнес-партнёрами из Туркменистана
Определился победитель по Counter-Strike:Global Offensive с участием восьми стран в честь Года Низами Гянджеви
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» (ФОТО/ВИДЕО)
Счетная палата Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в деятельности госкомитета
Азербайджанский PASHA Bank в 2021-23 гг. планирует нарастить объем корпоративного кредитного портфеля
Народный артист Азербайджана Огтай Раджабов отмечает юбилей: Создаваемое сердцем и пропускаемое через душу (ВИДЕО, ФОТО)
Армения нарушает международные законы, не предоставляя Азербайджану карты минных полей - глава фонда