AZAL объявляет тендер на закупку электрических товаров

Закрытое Акционерное Общество "Азербайджан Хава Йоллары" объявляет открытый тендер, состоящий из 1 лота, с целью закупки электрических товаров для ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары"

Лот 1 - закупка электрических товаров для ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары"

Участникам тендера предлагается с помощью электронных подписей войти на сайт https://www.etender.gov.az/ - Единый интернет-портал государственных закупок (Портал) и получить подробную информацию о тендере и сборник основных условий. Участники тендера должны иметь необходимые финансовые и технические возможности для выполнения договора. Организации, желающие участвовать в тендере, могут подать свои свои предложения по конкурсу через Портал после перечисления платы за участие в размере, установленном для лота, на указанный счет.

Взнос за участие:

Лот 1 : 100 AZN

Банковские реквизиты закупающей организации для осуществления платы за участие в тендере:

Счет: AZ88AZAL38050000001000002000

ИНН: 9900000831

Банк: ОАО “PREMIUM BANK” филиал №2

ИНН банка :9900006241

Код: 508267

К/с: AZ70NABZ01350100000000020944

S.W.İ.F.T: AZAL AZ 22

Взнос за участие не возвращается ни при каких обстоятельствах.

Претенденты должны предоставить следующие документы для участия в тендере:

1. Полное наименование претендента, правовой статус, страна регистрации устава и реквизиты;

2. Банковский документ об уплате взноса за участие в тендере;

3. Тендерное предложение (предложение должно быть действительно не менее 30 банковских дней с момента вскрытия конвертов);

4. Банковская гарантия в размере 1% от стоимости тендерного предложения (должна быть действительна как минимум на 30 (тридцать) банковских дней дольше срока действия тендерного предложения);

5. Справка соответствующего налогового органа об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике;

6. Копия финансового отчета претендента о его деятельности за последний год, утвержденного налоговыми органами;

7. Справка из банка о финансовом состоянии претендента за последний год.

Документы должны быть подготовлены на азербайджанском языке (тендерная документация на иностранном языке должна быть переведена на азербайджанский язык). Претенденты могут задавать вопросы по тендеру Закупающей организации через Портал. Тендерная процедура будет проводиться в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственных закупках». Для участия в тендере претенденты должны предоставить документы по квалификационным показателям до 14:30 часов 06.05.2021 года и документы банковской гарантии с тендерным предложением до 11:00 часов 19.05.2021 года через ПОРТАЛ. Предложения претендентов будут вскрыты 20.05.2021 года в 14:30. Претенденты могут ознакомиться с результатами вскрытия через Портал.

ПРИМЕЧАНИЕ: участие в тендере, оценка тендера и все другие процедуры выполняются только в электронном виде через ПОРТАЛ.

Контактное лицо: инженер группы логистики и технической помощи Управления маркетинга и обеспечения Главного управления эксплуатации аэропортов - Асад Джалилов (99412) 497-26-00; дополнительно (40-42); (39-20); (90-20), [email protected]