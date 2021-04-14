AccessBank объявляет тендер
БАКУ/Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на покупку кондиционера.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 22.04.2021.
Лента новостей
«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах
Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Правительство, оппозиция в Армении должны найти в себе смелость сказать армянскому народу правду
Состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко
Президент Азербайджана дал весомый ответ на дезинформационную кампанию Армении - помощник Первого вице-президента (ВИДЕО)
В соответствии с международным правом Армения обязана передать Азербайджану карты минных полей - Мэтью Брайза (ВИДЕО)