Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по ремонту транспорта

БАКУ /Trend/ - Крупная газоснабжающая компания в Казахстане - АО "КазТрансГаз Өнімдері" объявляет тендер на привлечение услуг по ремонту автотранспортных средств.

Стоимость лотов составляет 1,2 миллиона тенге (около 2,9 тысячи долларов).

Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на портале: https://zakup.sk.kz только для зарегистрированных потенциальных поставщиков.

Срок подачи заявок: 10:00 (GMT +6) 29 апреля 2021 года.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7 (778) 240-6604 (внутр: 1297) и электронной почте: [email protected]

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @nargiz_sadikh