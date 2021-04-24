Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по ремонту транспорта
БАКУ /Trend/ - Крупная газоснабжающая компания в Казахстане - АО "КазТрансГаз Өнімдері" объявляет тендер на привлечение услуг по ремонту автотранспортных средств.
Стоимость лотов составляет 1,2 миллиона тенге (около 2,9 тысячи долларов).
Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на портале: https://zakup.sk.kz только для зарегистрированных потенциальных поставщиков.
Срок подачи заявок: 10:00 (GMT +6) 29 апреля 2021 года.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7 (778) 240-6604 (внутр: 1297) и электронной почте: [email protected]
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @nargiz_sadikh
Лента новостей
Встреча с Александром Хакимовым: Роль книги как воспитателя человека и тренера его воображения (ФОТО)
Использование событий 1915 года в политических целях недопустимо - глава Союза армянских фондов Турции
Проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи войск Нахчыванского гарнизона (ФОТО/ВИДЕО)