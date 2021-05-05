Минздрав Туркменистана продлил тендер на закупку оборудования
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В Азербайджане на оплату обучения студентов из социально уязвимых групп населения будет направлено 14 млн манатов - министр
Турция поставила в Азербайджан очередную партию новой инженерной техники и оборудования (ФОТО/ВИДЕО)
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
Подготовлена Концепция Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы в Баку (Эксклюзив)