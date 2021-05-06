ОАО «Азеришыг» объявило тендер
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Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху – Пашинян
Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере - Микаил Джаббаров
От Золотой Орды до Азербайджана. Ханифа Абаева – мать тысячи детей, или Необычная женитьба по списку... (ФОТО)
Квартирам Героев Отечественной войны Азербайджана предложено присвоить статус исторического памятника
Японская TEPSCO будет участвовать в создании зоны «зеленой» энергии на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане предлагается внести изменения в процесс отдания воинских почестей шехидам Отечественной войны
Выделены средства на бурение 26 субартезианских скважин в ряде городов и районов Азербайджана - Распоряжение
Возможности, созданные для азербайджанских спортсменов, поражают - Ирина Дерюгина о Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)
Минфин Азербайджана запустил систему прогнозирования влияния налоговых и таможенных льгот на госдоходы