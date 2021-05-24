ЗАО AzerGold объявило тендер

Тендеры 24 мая 2021 18:23 (UTC+04:00)
ЗАО AzerGold объявило тендер
Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно реализуются – Лавров
Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно реализуются – Лавров
Пришло время дать оценку военным преступлениям Армении против Азербайджана – французское издание
Пришло время дать оценку военным преступлениям Армении против Азербайджана – французское издание
Россия готова оказать содействие Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы
Россия готова оказать содействие Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19:14
В Азербайджане выявлено 156 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 424 человека Общество 19:12
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях Anatolian Phoenix – 2021 Политика 19:12
Обзор газового сектора Туркменистана с начала года Энергетика 19:09
Авиапредприятие в Узбекистане объявило тендер на выполнение услуг по демонтажу ангара гаража Тендеры 19:02
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденной от оккупации части Агдамского района - Распоряжение Политика 18:57
В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 121 семьи шехидов и участников войны (ФОТО) Общество 18:56
Узбекско-российская телекоммуникационная компания продлила тендер на выполнение ремонтных работ Тендеры 18:51
Госфильмофонду Азербайджана подарены редкие киноафиши Культура 18:50
«КазМунайГаз» и «Татнефть» организуют проектную компанию Энергетика 18:49
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева почтили память шехидов (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 18:40
На освобожденных территориях Азербайджана продолжается работа по инвентаризации Экономика 18:35
Никас Сафронов: Свои лучшие работы Таир Салахов посвятил родному краю – Азербайджану Социум 18:31
Доходы в госбюджет Азербайджана от ненефтяного сектора в 2020 г. превысили прогноз Финансы 18:27
Азербайджанский экспорт фруктов и овощей превысил $131 млн Бизнес 18:19
Совместная медиаплатформа показала свою значимость во время Отечественной войны – глава REAL TV Политика 18:16
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился Бизнес 18:10
Unicapital о возможности снижения учетной ставки в Азербайджане Финансы 18:05
Цифровой проект Азербайджана получил признание мирового сообщества ИКТ 18:04
Грузинский геостат раскрыл объемы экспорта ферросплавов в Турцию Бизнес 18:02
Региональные операторы Казахстана получили доступ к биржевым торгам углем Казахстан 18:00
Обнародован объем экспорта азербайджанской нефти в Турцию Энергетика 18:00
Азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап - Севиль Микаилова Политика 17:58
Грузия сократила импорт труб и профилей из Турции Бизнес 17:55
Политическая нестабильность в Ереване – результат беспрецедентного экономического кризиса – американский эксперт Армения 17:48
Турция и Азербайджан – близкие союзники в мировом масштабе – Агентство развития медиа Азербайджана Общество 17:46
В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые (ФОТО) Происшествия 17:45
TURKİC.World внесет важный вклад в развитие тюркоязычных медиа - азербайджанский депутат Политика 17:41
Село Талышлар Агдамского района (ВИДЕО) Политика 17:35
Азербайджан и Турция сегодня вступили в новый этап в сфере развития медиа - Совет печати Общество 17:33
Медиа играют большую роль в донесении правды до мира – посол Турции Политика 17:28
Сегодня мы нуждаемся в сильных медиа – руководитель Albayrak Media Group Азербайджан 17:22
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 17:21
Задержано лицо, подозреваемое в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны – СГБ Азербайджана (ВИДЕО) Азербайджан 17:19
Фьючерсы на индексы США растут на ослаблении опасений за инфляцию США 17:18
В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 третью неделю подряд Европа 17:14
В МИД РФ рассчитывают, что возобновление чартеров в Египет состоится в ближайшее время Россия 17:12
В Иране обнародовали последнюю ситуацию с коронавирусом Общество 17:09
Долг Грузии перед Азербайджаном в лари вырос Финансы 17:03
В Казахстане разъяснили Проект Плана территориального развития до 2025 года Бизнес 16:57
Азербайджан развивает сельские районы за счет цифровой трансформации Бизнес 16:46
Синоптики предупредили о ветреной погоде в Баку Общество 16:42
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса особого жанра эстрадного искусства (ФОТО) Культура 16:40
Иран и МАГАТЭ на месяц продлили договоренность о ядерной программе Ядерная программа 16:35
В Азербайджане зарегистрирована энергетическая консалтинговая компания Энергетика 16:34
Грузия увеличила экспорт в Турцию полуфабрикатов из железа и нелегированной стали Бизнес 16:20
Ассоциация страховщиков назвала приоритеты реализации стратегии развития азербайджанского страхового рынка Финансы 16:18
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) Политика 16:16
Экспорт Грузии в страны ЕС вырос более чем наполовину Бизнес 16:13
В Грузии наблюдается рост импорта автомобилей из Турции Бизнес 16:12
В Туркменистане реализуются задачи для увеличения доли частного сектора Бизнес 16:08
Импорт медицинских товаров из Турции в Грузию снизился Бизнес 16:01
В Азербайджане начато финансирование проектов субъектов МСБ (ФОТО) Бизнес 15:57
США продолжают сотрудничать с Туркменистаном по целому ряду направлений – посольство Бизнес 15:53
Президент Республики Корея поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:51
Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:50
В Азербайджане растет количество цифровых услуг, предлагаемых Центробанком и госучреждениями страны Экономика 15:46
BP раскрыла инвестиции в Азербайджан Энергетика 15:36
Арестовано еще одно должностное лицо Бакинского главного таможенного управления Общество 15:34
Туркменистан активно содействует росту частного сектора - посольство США Бизнес 15:31
В Азербайджане приостанавливается вещание Lider TV и 3 других телеканалов Общество 15:29
ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал турецкой компании Бизнес 15:28
В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 1 млн манатов Финансы 15:20
Государственный секретарь США прибудет в Израиль Израиль 15:17
Туркменская продукция была продана ряду стран на местной бирже Бизнес 15:15
Лавров: Россия готова обсуждать на саммите с США любые вопросы двусторонней повестки Россия 15:12
Мариам Квривишвили назначена замминистра экономики Грузии Грузия 15:11
Названы объемы экспорта азербайджанского газа в Грецию Энергетика 15:09
Заказы на строительство новых судов в этом году достигли максимального значения Экономика 15:08
ТЭС Азербайджана сократили производство электроэнергии Энергетика 15:05
В Азербайджане обнародован используемый объем средств для иностранной помощи в 2020 г. Финансы 15:04
МАГАТЭ и Иран продлили договоренность о мониторинге на ядерных объектах до 24 июня Ядерная программа 15:04
Таир Салахов был моим духовным наставником. Когда узнал о его смерти, заплакал… - художник из Германии Ашраф Гейбатов (ФОТО) Социум 15:04
В ВОЗ заявили, что не менее 115 тыс. работников здравоохранения умерли из-за коронавируса Европа 15:00
Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:57
Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса Европа 14:54
Туркменистан и Санкт-Петербург обсудили двустороннее сотрудничество Бизнес 14:53
Национальная арена гимнастики в Баку превосходит все ожидания - многократный чемпион Европы и мира Владислав Оскнер Общество 14:45
Китай надеется на урегулирование противоречий между Арменией и Азербайджаном посредством диалога Политика 14:38
Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:35
Объем поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС превысил прогноз Финансы 14:28
В Баку прошла встреча азербайджанских гимнастов с многократным чемпионом Европы и мира Владиславом Оскнером (ФОТО) Общество 14:16
Шуша станет культурно-туристической зоной - министр Общество 14:03
Названа повестка визита главы МИД Ирана в Азербайджан Политика 14:00
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 13:59
Азербайджан существенно увеличил экспорт электроэнергии Энергетика 13:55
Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно реализуются – Лавров Нагорно-карабахский конфликт 13:54
Музыканты мира провели двухдневный марафон "Мир, любовь и надежда для Карабаха" Культура 13:49
SOCAR снизила цены на бензин в Украине в соответствии с постановлением правительства страны Энергетика 13:48
Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:40
Банки Азербайджана сократили куплю-продажу наличной валюты Финансы 13:32
Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 13:29
Азербайджан и Иран намерены расширить транзитные и международные грузоперевозки автомобильным транспортом Транспорт 13:24
Завтра в Баку будет ветрено и дождливо Общество 13:14
Кончина Таира Салахова - большая потеря для всего мирового искусства – Ариф Гусейнов (ФОТО) Социум 13:13
Великобритания является лидером по инвестициям в Азербайджан - Микаил Джаббаров Бизнес 13:05
В I кв. 2021 г. на валютном рынке Азербайджана наблюдалось равновесие - Центробанк Финансы 13:00
Назначен новый посол Румынии в Узбекистане Узбекистан 13:00
В Баку прошла церемония похорон народного художника Таира Салахова (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:56
COVID-статистика Грузии: За сутки число выздоровевших превысило число инфицированных Грузия 12:53
Все новости