Азербайджанское агентство DOST объявило тендер
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Президент Ильхам Алиев: В настоящее время связи между Азербайджаном и Ираном находятся, возможно, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО)
В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда – вице-премьер РФ
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA за безопасность полетов при грузовых авиаперевозках
Пассажироперевозки между городами и районами Азербайджана будут организованы на основе специнструкции - минтранс
Отношения Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана должны быть примером для азербайджанских и турецких СМИ - Миршахин Агаев
В Азербайджане предлагается включить стаж работников ряда сфер в выслугу лет в особом виде госслужбы
Национальная палата предпринимателей Казахстана готова содействовать развитию сотрудничества с Туркменистаном
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами Гянджеви – поэт всего человечества» (ФОТО)