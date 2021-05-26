Консорциум в Туркменистане объявил тендер на приобретение портландцемента

Тендеры 26 мая 2021 13:57 (UTC+04:00)
Консорциум в Туркменистане объявил тендер на приобретение портландцемента
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