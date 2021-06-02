AccessBank объявляет тендер

БАКУ/Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на ремонтно-строительные работы в региональном филиале.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 10.06.2021.