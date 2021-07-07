ИВ Хачмазского района объявила тендер

Тендеры 7 июля 2021 22:06 (UTC+04:00)
ИВ Хачмазского района объявила тендер
В Иране будет введено в эксплуатацию 11 нефтехимических заводов
В Иране будет введено в эксплуатацию 11 нефтехимических заводов
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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