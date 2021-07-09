Железные дороги Туркменистана объявили тендер на капремонт

Тендеры 9 июля 2021 15:52 (UTC+04:00)
Железные дороги Туркменистана объявили тендер на капремонт
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Создание новых экономических районов на освобожденных землях Азербайджана продиктовано сегодняшними реалиями - депутат
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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