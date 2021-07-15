Минкультуры Азербайджана объявило тендер на закупку машин и оборудования
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Минэкологии Азербайджана о причинах неразглашения информации о контрактах по сдаче в аренду лесных участков
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Обстреливая окрестности города Шуша, армяне грубо нарушают международное право – американский эксперт
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МИД Кыргызстана ведет работу с правительством Таджикистана и УВКБ ООН по эвакуации афганских кыргызов
В Азербайджане в отношении лиц, незаконно присвоивших побережье Каспия, составлены административные протоколы
Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрном секторе