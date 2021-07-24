Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту нежилых зданий

Тендеры 24 июля 2021 11:20 (UTC+04:00)
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту нежилых зданий
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Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина
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Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Грузией в торговле сельхозпродукцией
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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